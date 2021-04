Nach dem 5:2-Sieg in Freiburg kann der ESV Kaufbeuren am Donnerstag den Einzug in das Halbfinale perfekt machen. Wie Tobias Echtler sein Playoff-Debüt erlebte.

Von Hans-Joachim Kästle

28.04.2021 | Stand: 15:52 Uhr

Den ESV Kaufbeuren bringt in diesen Tagen nichts aus der Ruhe – schon gar nicht ein Zwei-Tore-Rückstand. Nach der zweiten Playoff-Partie gegen den EHC Freiburg am Sonntag, als sie ein 1:3 in ein 6:3 drehten, zeigten sie ihre Comeback-Qualitäten auch in Spiel drei. Schnell lagen sie mit 0:2 hinten, doch am Ende bejubelten die Joker einen ungefährdeten 5:2-Auswärtserfolg und die Führung in der Viertelfinal-Serie.