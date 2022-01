Jordan-Badepark bald ein Jahr lang dicht

Die Stadträte in Kaufbeuren wollen die Arbeiten am Schwimmbad nicht in die Länge ziehen und plädieren für einen einzigen Bauabschnitt. Das sind die Gründe.

20.01.2022 | Stand: 17:54 Uhr

Kurz und schmerzhaft oder lang und quälend? Diese Frage zur geplanten Sanierung des Jordan-Badeparks haben die Stadträte in den Haushaltsberatungen beantwortet: kurz und schmerzhaft, aber mit dem Zusatz, dass danach alles viel schöner wird. Nun sollen die zwingend notwendigen zehn Millionen Euro teuren Arbeiten nicht mehr auf zwei Bauabschnitte und mehrere Jahre verteilt werden, sondern in einem Zug vorgenommen werden. Bleibt es bei dem Votum, müsste das Hallenbad nach der nächsten Wintersaison 2023 für zwölf Monate am Stück geschlossen werden.