Jubiläumsjahr des Musikvereins Irsee klingt festlich aus

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Irsee gibt es ein abwechslungsreiches Programm und eine freudige Nachricht.

06.12.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Mit dem beliebten Adventslied „Tochter Zion, freue Dich!“ und dem Popsong „Y.M.C.A.“ eröffnete die Jugendkapelle des Irseer Musikvereins unter der Leitung von Florian Heinle das gut besuchte Jahreskonzert im Festsaal von Kloster Irsee. Der Auftritt des Blasorchesters war diesmal ein ganz besonderer. Denn der Verein beendete mit dem Konzert nicht nur ein ereignisreiches Jahr, in dem er sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat. Vorsitzende Janina Lindner kündigte auch an, dass der Musikverein im kommenden Jahr die Pro-Musica-Plakette erhalten wird, das Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland für instrumentales Musizieren. Zum Jahreskonzert hatte Georg Müller, seit 21 Jahren Dirigent der Stammkapelle, erneut ein anspruchsvolles Programm einstudiert, das die Musiker mal kraftvoll, mal leise, aber stets überzeugend darboten.

"Deutschlandlieder" und eine Hommage an Südtirol

Es begann mit dem Konzertmarsch „Vivat Athesis“, einer Hommage an Südtirol. Es folgten die „Deutschlandlieder“, die der Komponist Alfred Bösendorfer als „spielerisches und scherzhaftes Musikstück“ beschrieben hat. Das Werk vereinigt geschickt die Motive deutscher Volks- und Kinderlieder. Mit der Ballade „Music“, ein Klassiker der Rockmusik und der größte Erfolg von John Miles, ging es in die Pause. Der zweite Teil des Abends begann schwungvoll mit dem Konzertmarsch „Opening“, der in einem feierlichen Grandioso endet, und der berührenden Blasmusik- Pop-Ballade „My Dream“, in der Florian Heinle als Solist am Flügelhorn das Publikum verzauberte. Typisch irische Melodien erklangen in der dramatischen Komposition „Irish Castle“. Weich und gefühlvoll war dagegen „Sweet Memory“ mit einem Solo von Robert Negele an der Posaune.

Mit einem Paso Doble geht es Richtung Finale

Dann steuerten die Bläser mit dem mitreißenden Paso Doble „El Escorial“ auf das Finale zu. Nach dem Konzertmarsch „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ erhielten die Musikerinnen und Musiker lang anhaltenden Applaus und bedankten sich mit Zugaben. Durch das Programm führten Florian Heinle und Marina Bobinger, die das Publikum auch auf eine kleine Zeitreise durch die 100-jährige Geschichte des Musikvereins Irsee mitnahmen.

Zahlreiche langjährige Musikerinnen und Musiker

Beim Jubiläumskonzert ehrten Monika Fleschhut, stellvertretende Präsidentin des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, und Vereinsvorsitzende Janina Lindner folgende Mitglieder: