Jugendliche erleben viele Abenteuer bei der Aktion "Jugend bewegt Irsee"

Zum vierten Mal war die Aktion "Jugend bewegt Irsee" ein voller Erfolg. Die Kinder mussten als Detektive, Floß- und Seilgartenbauer eine Verschwörung aufdecken.

06.07.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Um ihre Hosentaschen mit echten Abenteuern zu füllen, haben sich 22 Kinder und Jugendliche in Irsee auf den Weg gemacht. Sie wurden im Rahmen der Aktion „Jugend bewegt Irsee“ gerufen, da der Ort von einem geheimen Bündnis, genannt „Die Freilottis“ regiert werden sollte. Seltsame Dinge gingen vor im Dorf.

„Jugend bewegt Irsee“ fand laut Pressemitteilung zum vierten Mal statt und nötigte den Jugendlichen mit einer brillant inszenierten Story alles ab. Physisch, psychisch, emotional und sozial gaben sie alles und tauchten mit viel Motivation in eine Welt ein, die geschichtlich an die Freimaurerszene erinnerte.

Irseer Jugendliche werden zu Detektiven, Floß- und Seilgartenbauern

So jagten sie mit Kreativität, Kraft und Spürsinn den verstreuten Hinweisen nach. Aufgeteilt in drei Projektgruppen (Detektive, Floß- und Seilgartenbauer), mitten in der Natur, mussten sie sich immer wieder vernetzen, zusammenarbeiten und alle Stärken aufs Floß packen, denn nur gemeinsam konnten sie die Herausforderungen bestehen und den Fall lösen.

Im Laufe der Geschichte fanden sie heraus, dass sie das Irseer Wappen, das aus vier Einzelteilen besteht, zusammenbauen müssen, um den finalen Hinweis zu bekommen, wo sich die Verschwörer mit den Kapuzen aufhielten. Im Finale wurden zwei „Freilottis“ im Kirchturm festgenommen und in Handschellen abgeführt. Diese wollten sich gerade aus dem Staub machen und hatten Flugtickets, einen Machtblitz und ein Bekennerschreiben bei sich, in dem sie beteuerten, Irsee mit ihren Werten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität in eine bessere Zukunft führen zu wollen.

"Jugend bewegt Irsee": Viele Helfer und Sponsoren ermöglichen den Projekttag

Am Abend präsentierten die Jugendlichen, sichtlich gezeichnet, aber glücklich, ihre Erlebnisse und führten die beiden „Freilottis“ vors Gericht. Nach intensiver Verhandlung wurde vereinbart, sie auf Bewährung freizulassen. Sie mussten aber zustimmen, wenn immer sie den Jugendlichen im Dorf begegnen, sie mit Gummibärchen zu besänftigen. Die Zuschauer bezeugten den Richterspruch und feierten anschließend mit den Jugendlichen den Tag und das Projekt.

Ermöglicht wurde das Projekt von vielen Helfern und Sponsoren. Schirmherr Ludwig Heinle hat mit seinem Team für den Rahmen gesorgt. Jutta Angerer hat den Tag fotografisch festgehalten. Für die Story und die inhaltliche Gestaltung war Wolfgang Satzger mit seinem Team Kletterhugo verantwortlich.

Die Bilder, die Geschichte und wie es weitergeht, kann auf der Homepage www.jugend-bewegt-irsee.de angeschaut werden.