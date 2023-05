Bande attackiert Mann in Kaufbeuren: Was steckt hinter den Vorwürfen?

Ein Mann soll in der Schraderstraße in Kaufbeuren von 20 Jugendlichen angegriffen worden sein. Er meldete den Fall der Polizei. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

15.05.2023 | Stand: 16:12 Uhr

Hat eine ganze Bande von Halbstarken einen wehrlosen Mann attackiert? Eine Polizeimeldung legte diesen Verdacht in der vergangenen Woche nahe. Demnach sollen 20 Jugendliche am Donnerstagabend in der Schraderstraße einen Mann angegriffen haben, wie die Polizei berichtete. Das Opfer sei auf Höhe des Jugendzentrums angerempelt und geschubst worden sein. Nach einem Schlag ins Gesicht habe der junge Mann leichte Verletzungen davongetragen. Die Polizei sucht Zeugen für diesen angezeigten Vorfall.

Jugendliche melden sich nach Angriff selbst

Mittlerweile gibt es neue Erkenntnisse, wie eine Nachfrage unserer Redaktion bei der Polizei ergab. Die Tatverdächtigen sind den Ermittlern laut Polizeisprecher Holger Stabik nun bekannt. Einige Jugendliche aus der Gruppe hätten sich nach der Berichterstattung selbst beim Jugendzentrum in Kaufbeuren gemeldet. Die Leitung leitete die Information an die Polizei weiter. Weitere Angaben machte Stabik nicht. Über den Tathergang und das Motiv gebe es nach wie vor keine Erkenntnisse. Die Polizei will die Verdächtigen nun zu den angezeigten Vorwürfen vernehmen.