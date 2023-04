Jugendliche gestalten Kreuzweg quer durch die Kaufbeurer Altstadt

Junge Leute aus der Pfarreiengemeinschaft stellen das Leben und Leiden Christi szenisch an mehreren Orten in der Innenstadt dar. Ein Jünger steht besonders im Fokus.

03.04.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Einen modernen Zugang zur Passionsgeschichte boten junge Leute der Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren bei ihrem „Kreuzweg der Jugend“. Am Palmsonntag spielten sie an mehreren Stellen in der Altstadt Szenen aus dem Leben Jesu (dargestellt von Luis Fleschhut). Dabei ging es vor allem um dessen Verhältnis zu seinem Verräter Judas (Daniel Shafik). Pfarrer Franz Walden, der Autor des Stücks, moderierte den Kreuzweg, dem sich trotz ungemütlicher Witterung rund 200 Interessierte anschlossen. Dazu gab es – teilweise von einer Band begleitet – neues geistliches Liedgut, und Lina Hohenreiter dokumentiert das Geschehen live auf der Leinwand.