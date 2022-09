Jugendliche sprechen mit Politikern: Gibt es eine Zukunft für das 9-Euro-Ticket?

Staatssekretärin Ekin Deligöz beantwortet in Kaufbeuren die Fragen junger Menschen. Dabei geht es auch um kostenlose Periodenprodukte und Hass im Netz.

03.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Gerade junge Menschen vermissen das 9-Euro-Ticket schon nach wenigen Tagen, immerhin hat es sie drei Monate lang günstig und unkompliziert von A nach B gebracht. Damit waren sie unabhängiger, weniger auf ihre Eltern als Fahrer und Fahrerinnen angewiesen.

Kein Wunder also, dass das Bahnticket beim Besuch der Grünen-Politikerin Ekin Deligöz in Kaufbeuren Thema war. Seit 2021 ist sie parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium. Zusammen mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer kam sie am Freitagnachmittag in den „Eckpunkt“ des Stadtjugendrings, um die Fragen junger Menschen zu beantworten.

„Sehen Sie für das 9-Euro-Ticket eine Zukunft?“, wollte Amelie Müller (18) wissen. Die Idee habe sich bewährt, entgegnete Deisenhofer. Einige hätten das Auto stehen lassen und sich stattdessen in den Zug gesetzt, sagte Deligöz. Viele seien auch in ihrer Freizeit mehr unterwegs gewesen, manche hätten sogar eine Art „Interrail durch Deutschland“ gemacht.

Grünen-Poltiker findet: Das 9-Euro-Ticket hat sich bewährt

Kurzum: Das 9-Euro-Ticket sei ein Erfolg gewesen und habe eine gewisse Erwartungshaltung geweckt, resümierte Deisenhofer. „Man kann es sich da nicht leisten, gar nichts mehr zu machen.“ Was genau auf das günstige Angebot folgen könnte, sagten die beiden Politiker jedoch nicht. Es gebe gerade viele Überlegungen verbunden mit verschiedenen Preiskategorien. Klar sei aber, sagte Deisenhofer, dass sich die Infrastruktur der Bahn verbessern müsse.

Als Nächstes stand ein Thema im Mittelpunkt, das leider noch zu oft tabuisiert werde, sagte Deligöz. „Sollte man Periodenprodukte kostenlos anbieten?“, lautete die Frage der Kaufbeurer Jugendlichen. Eine klare Antwort gab es auch hier nicht, allerdings betonte die Staatssekretärin: „Da muss sich was bewegen.“

Sie sei auf die Erfahrungen aus Schottland gespannt. Dort müssen Menstruationsprodukte schon seit Längerem in den Schulen kostenfrei zur Verfügung stehen. Das gilt jetzt auch für weitere öffentliche Einrichtungen.

Junge Menschen aus Kaufbeuren berichten von Bedrohungen im Internet

Um Gleichberechtigung ging es auch, als Deligöz von ihrer Arbeit im Bundestag erzählte. Wenn Politikerinnen dort Reden halten, kämen „von rechts außen“ schon mal „animalische Geräusche“, manche Kollegen drehten sich auch demonstrativ um oder fingen an laut zu reden. Das erlebten jedoch nicht nur Frauen, sondern ebenso junge Menschen oder Migranten, eigentlich alle, die für Vielfalt stünden, sagte Deligöz.

Generell bräuchte man in der Politik ein dickes Fell, sie selbst habe schon mehrmals unter Polizeischutz gestanden, über das Internet erhalte sie immer wieder Morddrohungen. Auch die Jugendlichen berichteten von Hetze im Netz, Romy Röhrig (13) von bösen Nachrichten, Maike Lübbing (20) sogar von Cyber-Stalking. „Wenn ihr seht, dass jemand davon betroffen ist, ist es ganz wichtig, dass ihr euch solidarisiert“, betonte Deligöz.