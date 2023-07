Jung, dynamisch und mit Trainerschein - zwei neue Coaches beim Team Buron

Beim Taekwondo Team Buron Kaufbeuren haben Raphael Hafenmaier und Miriam Sesin einen C Schein. 14 Trainer im Verein zeigten auch dessen Qualität.

08.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Das Taekwondo Team Buron Kaufbeuren (TTBK) legt großen Wert auf die Ausbildung ihrer Trainer. Alle Coaches sind Inhaber einer Lizenz des DOSB. Der Verein hat derzeit einen Trainer A Lizenz Spitzensport, zwei Trainer B Lizenzen Leistungssport, elf Trainer C Lizenzen sowie sieben Assistenztrainer in seinen Reihen. Hier zeigt sich die Qualität, die das Taekwondo Team Buron seit Jahren bietet, erklärt Vorsitzende Michaela Zimmermann.

Einer der jüngsten Schein-Inhaber Deutschlands

Seit vergangenem Wochenende hat das Taekwondo Team Buron Kaufbeuren einen der jüngsten Trainer C Schein-Inhaber Deutschlands: Raphael Hafenmaier begann die koreanische Kampfsportart mit 5 Jahren und legte mit 15 Jahren die Prüfung zum Schwarzgurt ab. Seit Jahren ist er erfolgreicher Formenläufer auf bayerischer Ebene. Seit März 2023 besuchte er eine sechsmonatige Online/Präsenzausbildung der Bayerischen Taekwondo Union. Nun zeigte er, was er gelernt hat. Er bestand die vierstündige schriftliche Prüfung sowie den anschließenden siebenstündigen Praxisteil mit Bravour. Beim Taekwondo Team Buron Kaufbeuren ist er in fast allen Kindertrainingseinheiten vertreten.

Physiotherapeutin mit Kampferfahrung

Ebenfalls neue Trainer C Schein-Inhaberin ist Miriam Sesin. Die 25Jährige ist seit 15 Jahren Mitglied beim TTBK und hat bereits mehrfach erfolgreich an Vollkontakturnieren teilgenommen. 2017 legte sie die Prüfung zum 1. Dan und 2019 zum 2. Dan ab. Die Physiotherapeutin überzeugte die Prüfer nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, in der sie eine der besten praktischen Prüfungen des Tages gezeigt hatte. Beim Taekwondo Team Buron Kaufbeuren wird sie ab September 2023 eine feste Trainingseinheit übernehmen und in allen anderen Einheiten aushelfen.