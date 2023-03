Jung und in der Kirche aktiv: Jugendliche führen Kreuzweg in Kaufbeurer Innenstadt auf

Kaufbeurer Jugendliche wollen die letzten Tage Jesu auf eine neue Weise erzählen. Menschen zusammenbringen, das ist ihnen wichtig. Egal ob religiös oder nicht.

31.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Jugendliche, die sich in der Kirche engagieren. Gibt es das heute noch? Viele Menschen kehren der Kirche mittlerweile den Rücken zu. Vergangenes Jahr verzeichnete Kaufbeuren 706 Austritte, ein neuer Höchststand. Für Daniel Shafik wäre das keine Option. Der 17-Jährige ist Ministrant bei der Pfarrei St. Peter und Paul. Die Kirche ist ein wichtiger Begleiter in seiner Familie. „Mein Opa war Priester, mein Vater im Pfarrgemeinderat und mein großer Bruder auch Ministrant“, sagt Shafik.

Der Kreuzweg steht jedes Jahr unter einem anderen Motto

Ein Herzensprojekt ist für ihn der Kreuzweg, den Jugendliche am Sonntag in der Kaufbeurer Innenstadt aufführen. „Ich habe schon bei Kreuzwegen in Lindau und Augsburg mitgespielt und wollte das Projekt auch nach Kaufbeuren bringen“, sagt Shafik, der die Rolle des Judas übernehmen wird.

Erfinder dieses Kreuzweges ist Pfarrer Franz Walden. Seit 2002 führt er die letzten Tage Jesu mit Jugendlichen in unterschiedlichen Städten auf. „Angefangen hat alles in Regensburg. Dort gab es zwar einen Kreuzweg, der war mir aber zu politisch“, sagt Walden. Das Motto ist jedes Mal ein anderes. Passend dazu schreibt Walden immer einen anderen Text. „Das ist nicht viel Aufwand. Ich muss nur einen Zeitpunkt finden, in dem ich kreativ sein kann.“

Jesus-Darsteller ist selbst nicht religiös

„Du kap(i)erst gar nichts“ ist der Titel des Kreuzweges in Kaufbeuren. Die Idee dafür entstand, als jemand spaßeshalber vorschlug, „Fluch der Karibik“ zum Motto zu machen. „Die Themen haben erst einmal nichts mit dem Kreuzweg zu tun. Die Verbindung stellen wir her“, sagt Shafik.

25 Jugendliche spielen beim Kreuzweg mit. Die Hauptrolle verkörpert Luis Fleschhut, ein guter Freund von Shafik. „Daniel hat mich gefragt, ob ich den Jesus spielen will“, sagt der 17-Jährige. Er selbst ist nicht religiös, trotzdem engagiert er sich in der Pfarrjugend St. Peter und Paul. „Wir sind dort eine Gemeinschaft. Das finde ich toll.“ Zu den Treffen der Pfarrjugend könne jeder kommen – egal ob gläubig oder nicht. „Auch beim Kreuzweg geht es darum, Menschen zusammenzubringen. Das Projekt ist von der Jugend für alle.“

"Die Kirche ist noch zu verschlossen"

Einiges an der katholischen Kirche sehen die beiden aber auch kritisch. „Ich finde, dass Frauen mehr machen dürfen sollten oder auch, dass Pfarrer heiraten dürfen“, sagt Fleschhut. „Die Kirche ist noch zu verschlossen. Sie muss offener und moderner werden“, sagt Shafik. Trotzdem gebe es viel Gutes, das häufig nicht gesehen wird. Was die Kirche in Kaufbeuren macht, findet Shafik, ist eine schöne Sache: „Stadtpfarrer Bernhard Waltner geht offen auf Menschen zu, veranstaltet Diskussionsrunden. Er kümmert sich darum, dass wir alle zusammenwachsen.“

Der Kreuzweg wird am 2. April um 19 Uhr aufgeführt. Treffpunkt ist am Alten Rathaus. Der Eintritt ist frei.