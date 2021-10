Junge Künstler zeigen Werke an vielen Stellen in Kaufbeuren

Bei den "Spuren"-Projekten des Kunstraums Querkunst wird die ganze Kaufbeurer Innenstadt zur Galerie. Dabei gibt es nicht nur viel zu sehen.

28.10.2021 | Stand: 05:40 Uhr

Viele kreative Spuren im öffentlichen Raum wollen die Teilnehmer bei einem Projekt des Kaufbeurer Kunstraums Querkunst hinterlassen. Vom Samstag, 30. Oktober, bis Samstag, 13. November, werden diese Spuren mit kurzen Erläuterungen im Stadtraum zu besichtigen sein.

Farbenfrohe Spur durch den Kaufbeurer Stadtraum

„Filmspuren“ etwa ist ein Angebot, bei dem Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren während der Lockdown-Phase im Frühjahr online Figuren und Geschichten für Videofilme entwickeln konnten. Die kurzen filmischen Erzählungen, die dabei entstanden sind, berichten von den Gefahren, den Sinneseindrücken und Erlebnissen von Zeitreisenden. Beim Projekt „Farbspuren“ haben die Kinder mit bunten Farben auf unterschiedlichen Materialien eine farbenfrohe Spur durch den Kaufbeurer Stadtraum gestaltet. Damit wollen sie ihre Träume und Wünsche veranschaulichen. Im Zuge dieses Ferienprojektes und der daran anschließenden wöchentlichen Workshops sind vielfältige Kunstwerke entstanden: ganz kleine Spuren, auf Steine und Hölzer gemalt, oder ganz große Fahnen und Wandgemälde, bemalte Schilder und viele, bunte Querkunst-Wimpel und -Banner. Eine Tour zu diesen „Farbspuren“, ergänzt durch Film- und Klanginstallationen startet an den Querkunst-Räumen im Pulverturmgäßle und führt über die Schraderschule weiter zum Stadtmuseum und zum Generationenhaus am Hafenmarkt. Weil dem Klang des Alltags oft so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, stand beim Projekt „Klangspuren“ die akustische Sinneswahrnehmung im Fokus. Die Kinder und Jugendlichen experimentierten mit Alltagsgegenständen, selbst gebauten Instrumenten, ihren Stimmen und den akustischen Möglichkeiten ihrer Körper. So entstand eine Klang-Spur durch die Stadt, die die Besucher einlädt, in die verschiedenen Klangstimmungsbilder einzutauchen, sich über die Wirkung von Rhythmus Gedanken zu machen und zu erleben, wie Töne auch beruhigen können.

Künstler bieten Führungen an

Führungen, bei denen die mitwirkenden Kinder und Jugendlichen ihre Kunstwerke erläutern, gibt es Samstag, 30. Oktober, und am Samstag, 13. November. Start ist jeweils um 15 Uhr vor den Querkunst-Räumlichkeiten im Kaufbeurer Pulverturmgäßle. Die Teilnahme ist kostenfrei.