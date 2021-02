Franziska Schatz und Marius Müller wollen mit ihren Kindern ein Jahr durch Nordamerika reisen. Zu Hause führen sie das Unternehmen „Roadtyping“. Wie das klappt.

09.02.2021 | Stand: 09:31 Uhr

Franziska, Marius, Leo, Casper und Labradorhündin Lotta zieht es in die Natur, in die Berge, an die Seen, ob im Frühjahr oder Winter. Mal erkunden sie die Region, mal durchstreifen sie Norwegen und Schweden. Ihren alten VW–Bus hat Franziska Schatz von ihrem Großvater, seit 1978 ist er auf Kaufbeurens Straßen unterwegs. Dann ist da noch der ausgebaute, silberne Sprinter.