Junge Männer pöbeln Frau (53) an und schlagen auf Ehemann und Verfolger ein

Üble Szenen in der Kaufbeurer Innenstadt in der Nacht auf Freitag: Eine Gruppe junger Männer schlug nach Pöbeleien heftig zu - auch mit einer Flasche.

24.07.2021 | Stand: 14:54 Uhr

Im Rosental waren die jungen Männer auf die Frau eines 53-jährigen getroffen und und fingen an diese zu belästigen. Um das zu unterbinden stellte sich der Ehemann schützend vor seine Frau. Einer der Pöbler schlug ihm unvermittelt mit einer Glasflasche auf den Kopf, sodass er eine stark blutende Kopfplatzwunde erlitt.

Täter verprügeln Verfolger ind einer dunklen Gasse

Ein 21-jähriger Mann folgte der fluchtenden Gruppe. In einer dunklen Gasse am Berliner Platz wurde er schließlich von den Männern zusammengeschlagen. Die Täter nutzten dazu unter Anderem umherstehende Stühle und Bierbänke. Der erheblich verletzte junge Mann musste m Klinikum behandelt werden . Bei den Tätern handelt es sich um etwa sechs Männer im Alter von 20-30 Jahren. Sie haben laut Polizei ein afroamerikanisches Aussehen und pöbelten bereits die Nacht über diverse Feiernde in der Kaufbeurer Innenstadt an.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08341/933-0.

Lesen Sie auch: Bei einer Schlägerei am Woringer Baggersee im Unterallgäu wurde ein 20-Jähriger verletzt.