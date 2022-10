Junges Trio löst Veteranenduo ab - Faustballer des TVN vor dem Saisonstart

TV Neugablonz geht mit neuer Abteilungsleitung aus dem eigenen Nachwuchs in die Hallenspielzeit. Michael Böhm und Thorsten Scheuba bleiben dem Verein erhalten.

Am Wochenende steigen auch die Faustballer des TV Neugablonz nach der Vorbereitung in die neue Hallensaison ein. Dabei geht die Abteilung mit neuem Führungspersonal in die Spielzeit: Statt den beiden altgedienten Michael Böhm und Thorsten Scheuba sind nun drei jüngere Eigengewächse für die Abteilung verantwortlich.

Über 50 Jahre Erfahrung

Neuer Leiter ist der 40-jährige Björn Siegmund, seine Vertreter sind die beiden Aktiven, Franziska Ressel (30) und Magnus Elstner (24). Alle drei sind seit mindestens über 15 Jahren aktiv sowie seit Langem in der Nachwuchsarbeit beim TVN im Faustball und haben den Übungsleiterschein C Breitensport . Vor allem durch die Nachwuchsarbeit kann das Trio bereits jetzt auf eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken.

Nationaler Faustballstützpunkt

„2021 wurde die Faustballabteilung besonders wegen der guten und aktiven Jugendarbeit zum nationalen Faustballstützpunkt ernannt“, berichtet Siegmund. Damit hat die Abteilung nicht nur einen sportlichen Ansporn, hofft der 39-Jährige: „Die Ernennung zum Faustballstützpunkt soll eine Erhöhung des Bekanntheitsgrades in der Öffentlichkeit erleichtern, das Interesse an dieser tollen Sportart erhöhen und Förderer und Sponsoren zur Unterstützung der Abteilung motivieren.“

Titel, Teilnahmen, Temperamente

2022 sei im Jugendbereich obendrein die bislang erfolgreichste innerhalb eines Jahres gewesen: „Im Frühjahr erspielten sich sowohl die Jugend weiblich in der Altersklasse U14/U16 die Teilnahme an der süddeutschen Meisterschaft wie auch die Jugend männlich U18“, erklärt Siegmund. Zudem qualifizierte sich die weibliche Jugend U16 für die deutsche Meisterschaft – was denn Mädchen auch in der Feldrunde gelang. Das wiederum zog auch Einladungen zum Bezirksauswahllehrgang nach sich, zu dem acht der Nachwuchsspielerinnen und -spieler berufen wurden. „Drei der acht Jugendlichen durften im Anschluss in der Landesauswahl am Deutschlandpokal und Europapokal teilnehmen“, erläutert der neue Abteilungsleiter. Um das das Niveau zu halten und die Folgen der Pandemie zu minimieren, wurde deshalb 2022 in Zusammenarbeit mit der Aktiven Kommune die Ballspielgruppe ins Leben gerufen – sie soll den ganz jungen Nachwuchs an den Sport heranführen.

Damen und Herren oben dabei

Und Neugablonz wurde auch aufgrund der starken Erwachsenenteams zum Faustballstützpunkt: Denn sowohl die Herren als auch die Damen des TV Neugablonz spielten in der 2. Bundesliga, und zwar phasenweise in der Hallen- und der Feldrunde. In der nun beginnenden Hallensaison tritt die 1. Herrenmannschaft in der 2. Bundesliga an und die Damen in der höchsten bayerischen Liga. Start in die neue Spielzeit ist am 29. Oktober: Dann tritt die U16 Weiblich in Erolzheim an. Die Männer I schlagen in der 2. Bundesliga eine Woche später, am 5. November, in Vaihingen/Enz zum Auftakt auf.

Zwei verdiente Faustball-Experten

All das sei auch ein Verdienst des zurück getretenen Duos. Über 20 Jahre war Michael Böhm Abteilungsleiter – und gleichzeitig immer selbst aktiv. Böhm wird weiter für die Männer II am Ball bleiben. „Auch in der Jugendarbeit übernimmt er weiterhin Verantwortung und steht den Kindern und Jugendlichen an der Linie als Coach zur Seite“, berichtet Siegmund. Auch Thorsten Scheuba war lange Jahre sowohl stellvertretender Abteilungsleiter als auch Aktiver – bis zum Schluss in der Zweiten und obendrein über viele Jahre Trainer der Herren- und Damenmannschaften. Zudem ist er Schiedsrichterwart im BTSV und beim DFBL. „Daneben zeigte er sich im Hintergrund für vieles verantwortlich, managte die Spielermeldungen und alles, was damit zu tun hat“, lobt Siegmund. Und wie Böhm bleibe auch Scheuba dem TVN verbunden, erklärt Siegmund: „Er bleibt der Abteilung mit Rat und Tat erhalten, sodass der Übergang auf die junge Führungsriege reibungslos funktionieren kann.“