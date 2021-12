Künstler-Stiftung Kaufbeuren vergibt Höger-Gedächtnispreis

Kathrin Ganser und Egon Stöckle erhalten zu gleichen Teilen den diesmal mit 4000 Euro dotierten Kunstpreis der Künstler-Stiftung Kaufbeuren.

22.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Etwas von Bescherung hat es stets, wenn sich die Vorstands- und Jurymitglieder der Künstler-Stiftung Kaufbeuren jedes Jahr im Advent aufmachen, um den Höger-Gedächtnispreis zu verleihen. Doch diesmal hatte die Übergabe sogar stimmungsvollen Waldweihnacht-Charakter. Denn sie fand im Anwesen von Egon Stöckle statt. Der in Kaufbeuren geborene Bildhauer wohnt und arbeitet seit Jahrzehnten in einem ehemaligen Bauernhof, der idyllisch einsam weit außerhalb von Hohenfurch liegt. Stünden nicht ein paar Büsche und Bäume am Rand des weitläufigen Areals könnte man von der gemütlichen Wohnküche Stöckles direkt auf den Lech sehen. Zahlreiche Exemplare der für Stöckle typischen „Tor“- Skulpturen, sind überall auf dem Grundstück zu finden.