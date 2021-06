Künstlermarkt in Kaufbeuren ist abgesagt

Arbeitsministerium grätscht dazwischen: Markt in der Kaufbeurer Altstadt ist in Kombination mit verkaufsoffenem Sonntag nicht zulässig.

14.06.2021 | Stand: 16:43 Uhr

Er hätte der große Neustart für Veranstaltungen in der Kaufbeurer Altstadt werden sollen – der Künstlermarkt am kommenden Sonntag, 20. Juni. Doch daraus wird jetzt nichts. Schweren Herzens muss das Stadtmarketing Kaufbeuren den Markt samt verkaufsoffenem Sonntag in Kaufbeuren absagen.

Infektionsschutz verbietet Sonntagsöffnung

Grund ist eine aktuelle Mitteilung des bayerischen Arbeitsministeriums. Demnach ermögliche aus infektionsschutzrechtlicher Sicht ein Kunsthandwerkermarkt keine sonn- oder feiertägliche Ladenöffnung. Der Markt allein hätte also stattfinden können.

Standanbieter hatten auf Einzelhandel gesetzt

Doch viele der über 50 vorgesehenen Fieranten sagten nach Bekanntwerden dieser Regelung ab, da sich der Markt und der Kaufbeurer Einzelhandel bei einem verkaufsoffenen Sonntag gegenseitig bereichern.

"Auf dieser Basis ist es leider nicht möglich einen qualitativ und quantitativ hochwertigen Kunsthandwerkermarkt zu veranstalten", heißt es in der Pressemitteilung des Kaufbeurer Stadtmarketings.

Hoffen auf den Herbst

Bis zuletzt habe man dafür gearbeitet, den Markt durchführen zu können. Man bedauere den Schritt sehr und hoffe, Anfang Herbst den Rustikalmarkt am 10. Oktober mit den dann notwendigen Schutzmaßnahmen durchführen zu können.

