Warum der Kaufbeurer Kabarettist Wolfgang Krebs in die Kirche eintritt

Kabarettist Wolfgang Krebs aus Kaufbeuren verließ einst aus sehr persönlichen Gründen die Kirche. Nun kehrte er zurück. Was das Oktoberfest damit zu tun hat.

25.09.2023 | Stand: 18:14 Uhr

Immer mehr Menschen treten derzeit aus den chirstlichen Kirchen aus. Der Kaufbeurer Kabarettist Wolfgang Krebs (57) ging den genau umgekehrten Weg. Ganz bewusst kehrte er zurück in den Schoß der katholischen Kirche. Und er ist sehr froh darüber, diesen Schritt getan zu haben. Er fühlt sich wie der "verlorene Sohn, der heim gekehrt ist". Schließlich wuchs Krebs in einer katholischen Familie auf. Er war Ministrant in St. Martin und immer gläubig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.