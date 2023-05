Kämpfe an einem geschichtsträchtigen Ort - TSV-Schüler ringen bei der DM

Das Schülerteam des TSV Westendorf ringt in Ladenburg um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Dort holte der Verein 2015 schon einmal einen Titel.

05.05.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Wenn am Freitagabend in Ladenburg die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Schüler startet, kommt Jürgen Stechele an einen für ihn und besonders für den TSV Westendorf geschichtsträchtigen Ort zurück. Denn 2015 erkämpften sich die Ostallgäuer bei der Endrunde, damals allerdings mit der Jugendmannschaft, die Goldmedaille. Heuer ist Westendorf als bayerischer Vizemeister qualifiziert.

Der Pokal steht noch im Wohnzimmer

„Ich denke sehr oft an dieses Erlebnis zurück“, sagt Stechele. Denn der Siegerpokal, der vor acht Jahren gewonnen wurde, steht bei ihm im Wohnzimmer. Ob eine weitere Trophäe dazukommt, wird sich zeigen, wenn das zwölfköpfige Schülerteam im Rhein-Neckar-Kreis mit weiteren 15 teilnehmenden Teams aus ganz Deutschland um den Titel kämpft. Die hohe Anzahl an Mannschaften habe auch den Nachwuchscheftrainer des TSV überrascht. Denn im vergangenen Jahr waren es ebenfalls in Ladenburg nur 13 Clubs.

Favoriten sind andere Mannschaften

Der SV Siegfried Hallbergmoos, amtierender bayerischer Mannschaftsmeister der Schüler, dürfte diesmal wieder zum engen Favoritenkreis gehören. Denn das Team aus dem Landkreis Freising wurde im vergangenen Jahr hinter Rimbach Zweiter. „Sie haben annähernd den gleichen Kader, von daher gehören sie für mich zu den Topteams“, sagt Stechele. Schon in der Meisterrunde schenkten sich beide Teams nichts, wobei zwei Mal der TSV als Sieger von der Matte ging. Nur bei der Endrunde zur „Bayerischen“ in Zirndorf hatte die Hallbergmooser die Nase vorn.

Verstecken muss sich Westendorf nicht

Verstecken muss sich Westendorf aber nicht, obwohl mit SV Fellbach, SV Preußen Berlin und TuS Adelhausen weitere Topteams dabei sind. Auch die saarländischen und südbadischen Teams sind für Überraschungen gut. „Für uns ist die Teilnahme schon ein großer Erfolg“, betont Jürgen Stechele, der in Ladenburg von Markus Stechele als Trainer unterstützt wird.

So oder so ein Höhepunkt

Auch Jugendleiter Jens Rarek wird der Mannschaft und den beiden Coaches des TSV Westendorf unter die Arme greifen. „Wir sind personell nicht schlecht aufgestellt“, sagt Rarek, sieht aber Hallbergmoos bei der Medaillenvergabe ganz weit vorn. „In erster Linie ist es für die Jungs ein absolutes Highlight, dass sie dabei sein können. Wohin unsere Reise geht, werden wir dann sehen“, meint Rarek gespannt. Jürgen Stechele ergänzt: „Eine deutsche Mannschaftsmeisterschaft ist ein toller Wettbewerb, weil hier Ringer dabei sein können, die sich im Normalfall bei Einzelmeisterschaften nicht qualifizieren würden. Allein das ist eine große Motivation für die Jungs.“