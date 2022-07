Quad stößt bei Kaltental mit Reh zusammen - Zwei Verletzte

Bei einem Wildunfall mit einem Quad wurden bei Kaltental nahe Kaufbeuren im Ostallgäu zwei Menschen verletzt.

Bei einem Wildunfall am Sonntag bei Kaltental nahe Kaufbeuren im Ostallgäu wurden zwei Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist am späten Nachmittag ein 19-Jähriger zusammen mit einer 15-Jährigen auf einem Quad auf der Ortsverbindungsstraße von Aufkirch in Richtung Weiden gefahren.

Auf Höhe eines Waldstücks lief ihnen ein Reh vor das Quad. Das Quad kollidierte mit dem Reh und der 19-jährige Fahrer sowie seine Beifahrerin stürzten von dem Fahrzeug. Dieses fuhr anschließend führerlos weiter und kam nach 100 Metern nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurden der 19-Jährige und die 15-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Quad entstand ein Schaden von 1200 Euro. Das Reh wurde bei dem Unfall getötet.

