Kampf bis zum Schlusspfiff - Handballer der SG verpassen Überraschung

Die SG Kaufbeuren/Neugablonz hat Tabellenführer SC Unterpfaffenhofen/Germering am Rande einer Niederlage – doch dann geht die Kraft aus.

14.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Knappe Niederlage für die Herren I der Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz in der Bezirksoberliga. Sie verloren gegen den SC Unterpfaffenhofen/Germering mit 20:23 (12:11). Die SG war sehr knapp dran an einer faustdicken Überraschung. Doch dann gingen am Ende die Kräfte ein wenig aus und die Mannen um Kapitän Julian Haggenmüller mussten sich schlussendlich geschlagen geben.

Das Lazarett lichtet sich

Zwar hat sich das Lazarett auf Kaufbeurer Seite ein wenig gelichtet, doch man merkte den gerade wieder genesenen Spielern das fehlende Training an. Obwohl es bis weit in die zweite Halbzeit sehr gut ausgeschaut hatte.

Jonas Klöck glänzt im Tor

Die Wertachstädter überraschten ihre Gäste mit einem super Start. Jonas Klöck hielt mit tollen Paraden seinen Kasten sauber, und sein Gegenüber bekam in den ersten zehn Minuten keinen Ball zu fassen. Beim Stand von 8:3 für die SG musste der gegnerische Coach bei gespielten 10:35 Minuten bereits seine erste Auszeit nehmen.

Niklas Klöck glänzt mit Toren

Das zeigte dann auch Wirkung. Die Aktionen der Gäste wurden zielführender und die Abwehr kam immer besser ins Spiel. Der Tabellenführer kam jetzt immer näher, doch der Kaufbeurer Schlussmann hielt seine Mannschaft weiter im Spiel. Dennoch gelang dem SCU der Ausgleich. Doch mit dem Pausenpfiff netzte Benedikt Glas zur 12:11-Führung ein. In die zweiten 30 Minuten kamen die Gäste besser rein. Zwar hielt Niklas Klöck hielt die SG mit drei Treffern im Spiel, doch Unterpfaffenhofen nahm jetzt immer mehr das Heft in die Hand. Die Gastgeber erzielten noch zweimal den Ausgleich, doch dann schwanden die Kräfte. Lediglich zwei Treffer zum 20:23-Endstand gelangen noch.

Konkurrenz bekommt kampflos Punkte

Die SG war knapp dran an einer Überraschung. Moral und Kampf waren bis zum Schlusspfiff vorhanden. In dem Wissen, dass man auch mit den besten Teams der Liga mithalten kann, sollte der Abstieg kein Thema sein. Einen Bärendienst erwies der TSV Herrsching der SG. Der Verein sagte seine Partie bei der SG Kempten/Kottern kurzfristig ab. Ein Ersatztermin konnte auch nicht organisiert werden. So bekommen die Kemptener die Punkte zugesprochen. Man wird sehen, welchen Einfluss die sehr kurzfristige Absage auf die Tabelle haben wird.