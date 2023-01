Kampf um jeden Zentimeter - ESVK siegt mühsam

Weißwasser macht dem ESVK das Leben schwer. Joker gewinnen enge Partie und freuen sich über drei Punkte. Meier hält, Hops fällt auf und Burghart kurvt wieder.

18.01.2023 | Stand: 15:41 Uhr

„Es war nicht unser bestes Spiel“, meinte ESVK-Stürmer Maximilian Hops, nach dem mühsamen 2:1-Sieg gegen die Lausitzer Füchse. Der 20-Jährige hatte dabei mit einem schönen Schuss in den Winkel das 1:0 geschossen und hatte auch eine Szene, die sinnbildlich für den Verlauf der Partie war: Im zweiten Drittel hatte er sich in einen Schuss eines Gegners geworfen, rappelte sich dann auf und fuhr einen Konter, bei dem er mit seinem Schuss am gegnerischen Torwart scheiterte. Bei Kaufbeuren lief in der Partie nicht viel zusammen, „aber wir mussten einen Weg finden, das Spiel über die Zeit zu bringen“, erklärte Hops.

Zuletzt nicht gezeigt, was der ESVK kann

Denn der Gegner aus Weißwasser machte es den Jokern taktisch und kämpferisch nicht leicht: Nur wenn der ESVK mal zu seinem schnellen und technischen Spiel gefunden hatte, wurde es gefährlich – aber das geschah eher selten. Während Füchse-Trainer Petteri Väkiparta deshalb von einem „guten Spiel und Werbung für das Eishockey“ sprach, war Joker-Coach Marko Raita einfach nur „glücklich über die Punkte“. Das sei das Wesentliche in einer Phase, in der es um die Play-offs geht und die englischen Wochen an den Kräften zehren. „Man merkt die Belastung schon in den Beinen“, erklärte Markus Schweiger. Vielleicht habe Kaufbeuren auch deshalb in den vergangenen zwei Partien „nicht das gezeigt, was wir können“, fügte der 20-Jährige an. „Aber auch wenn es nicht so lief, wie wir es wollten: Wir können schlechte Spiele auf jeden Fall auch gewinnen“, erklärte Schweiger weiter.

Gute Arbeit von Maximilian Meier

Der Zusammenhalt und die Erfahrung wachsen im Laufe der Saison – in allen Bereichen: So stand mal wieder Maximilian Meier für Daniel Fießinger im Tor. Trainer Raita bescheinigte ihm „sehr gute Arbeit“. Der Keeper blieb bescheiden: „Ich kann zufrieden sein. Es gibt natürlich Sicherheit, wenn ich mehr spiele.“

Tyler Spurgeon motiviert

Wie etwa die erste Reihe, die zum zweiten Mal aus Mikko Lehtonen, Kapitän Tyler Spurgeon und John Lammers bestand, der mit einer Schwellung am Auge aus dem Spiel gegen Selb dabei war. Zumindest kämpferisch überzeugte die Linie schon, „aber wir lernen weiter“, kündigte Spurgeon an. Der Kapitän war in den Auszeiten permanent an der Bande in Bewegung: „Immer bereit“, sagte er lachend. Motivierend sei auch seine kürzliche Vertragsverlängerung gewesen: „Deshalb will ich auch Vorbild sein und helfen, wenn es geht“, betonte Spurgeon.

Die Tabellensituation pusht

Diese Funktion nimmt in der vierten Reihe auch Florian Thomas wahr, der mit Yannik Burghart und Hops auf dem Eis stand. Rückkehrer Burghart kommt nach vier Monaten Verletzungspause langsam wieder in die Gänge, wie Thomas zufrieden feststellte. „Florian hilft mir brutal – und Max kenne ich ja von der U20“, erklärte Burghart. Der 20-Jährige freute sich ungemein, nun zum dritten Mal wieder mit den Jokern auf dem Eis zu stehen: „Das ist cool und ein geiles Gefühl. Der zweite Tabellenplatz pusht auch noch.“

Daumen hoch für Max Hops

Auch der dritte in dem Bunde, Max Hops, „macht gute Fortschritte“, sagte Trainer Raita und hatte den Daumen nach oben gereckt, als er Hops in den Katakomben sah. „Ich bin zufrieden, denn ich bekomme immer mehr Selbstvertrauen“, sagte der 20-Jährige. Und verwies auch auf sein Team: „Die Jungs unterstützen mich. Es geht stetig nach oben“, meinte Hops.

Aber Ausruhen dürfe sich die Mannschaft nicht auf dieser Leistung, waren sich die Spieler einig: „Wir müssen wieder konsequenter werden und mehr Biss zeigen“, erklärte Schweiger. Das betonte auch Kapitän Spurgeon: „Der nächste Schritt sind die Play-offs – darauf müssen wir uns konzentrieren.“

Aufgefallen

In der Partie gegen die Lausitzer Füchse lief das dritte Drittel, immer noch stand es 1:1, und die Joker gewannen einfach keine Überlegenheit über den lästigen Gegner. Da fiel bei einem Angriff des ESVK Simon Schütz im Zweikampf mit einem Gegner. Die Schiedsrichter entschieden auf Strafe gegen den Füchse-Verteidiger. Doch Schütz schüttelte gleich den Kopf und sagte dem Unparteiischen, er sei ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Daraufhin wurde die Strafe zurückgezogen. So geht Fair Play.

Die kommenden Gegner:

Kassel Huskies am Freitag ab 19.30 Uhr in der Eissporthalle Kassel – dem „Zwinger“ der Huskies.

Tabellenplatz: 1.

Trainer: Bo Subr.

Top-Scorer: Tristian Keck – 37 Punkte.

Ex-Joker im Fokus: Hans Detsch (12 Punkte aus 32 Spielen)

Goalie: Ville Kolppanen – 92,3 Prozent Fangquote.

Powerplay: 23,8 Prozent.

Besonderes: Souveräner Tabellenführer der DEL2 mit 20 Punkten Vorsprung.

Ravensburg Towerstars am Sonntag ab 17 Uhr in der Energie Schwaben Arena.