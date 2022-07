Kampf und Gedenken - Wettkampf zwischen Israel und Bayern

Die israelische Box-Auswahl gastiert zum 50. Jahrestag des Anschlags bei den Olympischen Spielen in Kaufbeuren. Dort trifft sie auf ein bayerisches Team. Doch das ist nur Nebensache.

Kaufbeuren Die Olympischen Spiele in München 1972 sind im tragischen Sinn zu einem denkwürdigen Ereignis mutiert. Von der Völker verbindenden Euphorie zum globalen Entsetzen sprang in Momenten die Emotionsspirale. Und es war diese Hilflosigkeit, die auch durch ein trotziges „the Games must go on“ nicht weichen wollte, nachdem die israelische Olympiadelegation durch Terroristen getötet worden war.

Gräueltat als Anlass

Das 50-jährige Gedenken an diese Gräueltat ist Hintergrund und Anlass für den Besuch einer Delegation aus Israel in München und Kaufbeuren. Es ist die israelische Box-Auswahlmannschaft, die zu einem freundschaftlichen Kräftemessen nach Bayern gereist und hier auf die bayerische Box-Auswahlmannschaft in zwei Begegnungen getroffen ist, wobei jede Mannschaft einmal gewonnen hat, jeweils mit einem Punkt Unterschied. Das Ergebnis sei eigentlich nur zweitrangig, es betreffe nur die boxerischen Wettkämpfe, die intensiv, technisch sehr ansprechend und in aller Fairness ausgetragen wurden, begeistert sich der Präsident des Bayerischen Amateur-Boxverbands Karl-Heinrich Pauckner.

Rassismus hat im Sport nichts zu suchen

Er zeigt voller Begeisterung die selbst fotografierten Bilder von der am Vortag im Freien aufgebauten Ringarena im Münchner Olympiagelände. „Rassismus hat“ nach Pauckner „im Sport nichts zu suchen“. Der BABV hat sich ausdrücklich dieser Verpflichtung verschrieben.

Lob für den Vorsitzenden des BC Kaufbeuren

Er lobt den Kaufbeurer Boxclub, der sich in der Vergangenheit auch bei nationalen und internationalen Veranstaltungen als Organisator bewährt habe. Dies ist nach den Worten des Präsidenten vor allem das Verdienst des Boxclub-Vorsitzenden Roman Slobodyanikov, der auf der Veranstaltung mit der Goldenen Ehrennadel des Bayerischen Verbands geehrt wurde.

Sport als passende Gelegenheit

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse stimmte in das Lob mit ein, wenngleich er den Tenor auf den eigentlichen Anlass legte. Es sei für ihn selbstverständlich, dass ein 50-jähriges Gedenken an das grässliche Attentat seine moralische Berechtigung hat. Er freue sich, dass die Stadt Gastgeberin für die israelische Delegation sein dürfe. Er sehe, dass die aktuelle Begegnung in freundschaftlicher Atmosphäre stattfinde und dafür sei der Sport auch prädestiniert.

Der Delegationsleiter ist erfreut

Jakov Volock ist Secretary General of Israel Association und Leiter der israelischen Delegation. Er äußert sich begeistert über den Empfang sowohl in München als auch in Kaufbeuren. Das erste Mal in Deutschland ist Volock beeindruckt über die Gastfreundschaft und wundert sich, wie die kleine Stadt Kaufbeuren so ein großes Sportereignis organisieren könne. Volock fühle sich geehrt, Teil des Gedenkens an das Attentat von vor 50 Jahren zu sein. Vom sportlichen Geschehen und Ergebnis des Box-Vergleichskampfes vor 250 Zuschauern in Neugablonz zeigt er sich zufrieden. „Das war hohes Niveau auf beiden Seiten“, so das Fazit des Delegationsleiters.