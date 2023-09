Alter Hase trifft auf frisches Gemüse - das Kandidaten-Duell in Kaufbeuren

Peter Wachler (CSU) ist der Neue, Bernhard Pohl (FW) der Routinier. Beim Kandidaten-Duell zeigt sich, was sie trennt und wie sie die Affäre Aiwanger beurteilen.

Bernhard Pohl von den Freien Wählern plant, nach der Landtagswahl als Abgeordneter weiterzumachen. Peter Wachler tritt erstmals an und möchte das Direktmandat für die CSU im Stimmkreis Kaufbeuren verteidigen. Bei einem Aufeinandertreffen in der Redaktion der Allgäuer Zeitung reden sie Klartext.

Bei Wahlen können Frauen schon mal den Ausschlag geben, wer letztlich an die Macht kommt. Denn Analysen zeigen, dass Frauen und Männer zum Teil deutlich unterschiedliche Parteien unterstützen. Wie wollen Sie gerade die Wählerinnen überzeugen?

Bernhard Pohl: Jede Stimme zählt gleich viel. Aus meiner Sicht überzeugt man insgesamt oder man überzeugt gar nicht. Dass man sich eine Maske für Frauen, eine Maske für junge Menschen, eine Maske für Senioren aufsetzt, davon halte ich überhaupt nichts. Ich bin Bernhard Pohl und so wie ich bin. Ich sage das den Leuten auch immer, schauen Sie sich an, was ich gemacht habe und dann sagen Sie, das passt oder eben nicht. Peter Wachler: Ich glaube, dass es wichtig ist, unabhängig vom Geschlecht ganz individuell auf die Mitbürgerinnen und Mitbürger einzugehen. Es ist ganz wichtig, mit viel Empathie sowohl an Frauen als auch an Männer heranzutreten und sie von der Person Peter Wachler zu überzeugen. Ich glaube, dass ich individuell unterschiedlich auf Personen eingehe.

Im Moment überschattet die Affäre Aiwanger den Landtagswahlkampf. Herr Pohl, wie groß ist Ihre Wut darüber und rechnen Sie persönlich mit Stimmenverlusten?

Pohl: Die Aiwanger-Affäre könnte man auch als Affäre der Süddeutschen Zeitung bezeichnen. Ich bin schon überrascht darüber, dass man jetzt ein Tabu bricht und über die Jugend eines Politikers den Stab bricht. Momentan gehe ich deutlich davon aus, dass das zum Stimmenzuwachs führt. Sie müssen nur mal die Stimmen draußen hören. Das Thema fasst mich an, weil ich seit 20 Jahren sehr, sehr eng mit Hubert Aiwanger zusammenarbeite. Wir haben ein tiefes Vertrauensverhältnis zueinander. Ich glaube nicht, dass jemand der hier mit Dreck auf Hubert Aiwanger wirft, politisch davon profitieren wird. Es ist ein Unterschied, ob man etwas in der Jugend macht oder als Erwachsener. Hubert Aiwanger ist heute nicht nur ein völlig aufrechter Demokrat, sondern vor allem auch ein klarer Kämpfer gegen jegliches extremistisches Gedankengut und alles andere als ein Antisemit. Wie er mit 17 war, kann ich allerdings nicht beurteilen. Damals kannte ich ihn nicht.

Herr Wachler, ist Herr Aiwanger für Sie als Vize-Ministerpräsident noch tragbar?

Wachler: Ich verabscheue Schmutzkampagnen in der Politik. Einen Menschen öffentlich zu diffamieren, halte ich grundsätzlich entschieden für falsch. Ich glaube auch, dass jeder, der frei ist von Schuld, den ersten Stein werfen möge. Unabhängig davon ist natürlich dieses Flugblatt abscheulich, und es gilt jetzt einfach, seitens Aiwanger ganz klare Aufarbeitungsarbeit zu leisten. Am Ende muss man sehen, ob er sein Amt weiterhin behalten darf. Für mich zählt letztlich, wie seine Gesinnung heute ist. Wenn er heute ganz anders über dieses Schmutzblatt denkt und nachweisen kann, dass er keinerlei antisemitisches oder rassistisches Gedankengut in sich trägt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er stellvertretender Ministerpräsident bleibt.

Bernhard Pohl (FW) Bild: Mathias Wild

Sehen Sie eine Alternative zu einer Koalition mit den Freien Wählern?

Wachler: Nein, weil wir thematisch betrachtet die größte Schnittmenge haben.

Herr Wachler, Sie sind als Bürgermeister von Markt Wald hier weitgehend unbekannt. Wieso sollten die Kaufbeurer Sie wählen?

Wachler: Ich glaube, dass ich ein guter Abgeordneter auch für Kaufbeuren sein kann. Ich habe mich ganz intensiv in Kaufbeurer Themen eingearbeitet, betreibe einen Haustür-Wahlkampf und suche immer die Nähe zu den Menschen. Da werbe ich um meine Person, um meine politischen Meinungen und sauge auf. Ich gebe den Menschen ein Angebot und bitte sie, mir Vertrauen zu schenken.

Was bedeutet das für Sie, Herr Pohl, wenn wir mal das Bild David gegen Goliath bemühen? Rechnen Sie sich als langjähriger Abgeordneter Chancen aus, der CSU das Direktmandat abspenstig zu machen?

Pohl: Ja! Der Kaufbeurer muss sich fragen, von wem er vertreten werden will und ob er das gut findet, was ich mache oder eben auch nicht. Und noch eine Anmerkung: Ich werde niemals einen Haustür-Wahlkampf machen. Das finde ich indiskret.

Herr Wachler, was mögen Sie überhaupt nicht an Herrn Pohl?

Wachler: Dass Du Dich immer so unverschämt auf Fotos drauf drängelst.

Was ärgert Sie an Herrn Wachler?

Pohl: Da fällt mir nichts ein.

Kaufbeuren trägt bei der Steuerkraft nach wie vor die Rote Laterne unter den kreisfreien Städten in Bayern. Wie würden Sie das ändern?

Wachler: Die schlechte Finanzkraft in Kaufbeuren ist auch der Historie geschuldet, das fing beim Strukturwandel in der Gablonzer Industrie in den 1980er Jahren an. Aber wir müssen in die Zukunft schauen. Es gilt, die Kaufbeurer Themen weiter voranzubringen: den Ausbau der B12, die Modernisierung des Bahnhofs, weitere Bahnhalte im Haken und in Leinau, die Weiterentwicklung des Technologiezentrums von Promicron und der Hochschule Kempten.

Pohl: Bei den Arbeitsplätzen ist vieles nicht gelaufen, wie ich mir das vorstelle. Die drei wichtigen Zukunftsaufgaben sind Bildung, Wirtschaft, Forschung - das müssen wir immer zusammendenken. Auch bei der Forschung haben wir Nachholbedarf. Ich bin stolz darauf, dass wir Technologietransferzentren in den Bereichen zerspanende Bearbeitung und Robotik in die Region geholt haben und vom Geld aus der Hightech-Agenda der Staatsregierung profitieren werden. Ein Teil davon muss in den Klimaschutz fließen.

Peter Wachler und Bernhard Pohl im Streitgespräch: Wie stehen die Kandidaten zum B12-Ausbau?

Wachler: Wir müssen die Stadt aber auch voranbringen, indem wir in die soziale Infrastruktur investieren. Als Bürgermeister habe ich eine kommunalpolitische Lehre durchlaufen. Nehmen Sie den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz und die rege Bautätigkeit für mehr Kita-Plätze. Alles schön und gut. Wir brauchen aber auch das Fachpersonal, müssen in deren Ausbildung und Förderung investieren und über erleichterte Zugangsbedingungen reden. In Markt Wald haben wir zum Beispiel mit Erfolg Personal auf Vorrat eingestellt, wovon wir heute profitieren. Vielleicht müssen wir uns irgendwann auch über Standards unterhalten.

Pohl: Wenn das mit der Landtagswahl nicht klappen sollte, könnte man Dich bei der nächsten Kommunalwahl als OB-Kandidat gegen Stefan Bosse ins Rennen schicken. Da waren ein paar gute Ansätze dabei. Aber im Ernst: Standards senken ist wunderbar. Ich hatte 2012 im Innenausschuss mal eine interfraktionelle Kommission dafür ins Leben gerufen. Fünfmal wurde getagt. Wir haben keinen einzigen Standard gesenkt. Da gibt es immer Bedenkenträger. Aber Du hast recht: Pragmatismus ist wichtig für einen Landtagsabgeordneten. In Kaufbeuren haben wir stärker als in anderen Städten ein Desaster mit zu wenigen Kita-Plätzen und Personalengpässen. Ich habe aufgrund meiner guten Kontakte ins Unterallgäu bei einem Deiner Bürgermeister-Kollegen nachfragt, der mir vier Bewerberinnen genannt hat. Eine davon ist jetzt in Kaufbeuren eingestellt. Wir müssen Teile des Kindergartentages möglicherweise auch auf die Musik- und Sportförderung verlagern. Das sind alles Bausteine, das ist die Abgeordnetenarbeit. Die große Lösung ist oft schwierig.

Peter Wachler (CSU) Bild: Mathias Wild

Sie haben den Klimawandel angesprochen. Ist der geplante B12-Ausbau alternativlos, Herr Wachler?

Wachler: Ich begrüße den geplanten Ausbau der B12, und zwar in der vorgestellten Dimension. Das ist einfach wichtig, um die Unfallgefahr zu reduzieren. Auch die Pläne für eine B16-Ortsumfahrung Kaufbeuren/Pforzen muss in der vom Staatlichen Bauamt vorgestellten Trasse vorangetrieben werden, um die Menschen zu entlasten.

Pohl: Ich sehe den B12-Ausbau in der geplanten Dimension als alternativlos, aber aus anderen Gründen. Wenn wir jetzt anfangen umzuplanen, dauert das ewig oder wir bekommen gar nichts. Abgesehen davon, dass die Bundesvorgaben nichts anderes als 28 Meter Querschnitt hergeben. Bei der B16-Ortsumfahrung Pforzen hatte das Staatliche Bauamt die Aufgabe, die bestmögliche Trasse zu finden. Das ist passiert. Jetzt aus politischen Gründen davon abweichen zu wollen, ist gar nicht möglich.

Herr Wachler, Sie und Herr Pohl kennen sich schon lange, duzen sich. Gibt es etwas Persönliches, das Sie ihn fragen möchten?

Wachler: Lebst Du eigentlich allein?

Pohl: Ich lebe räumlich in Kaufbeuren allein. Meine Partnerin ist Christine Degenhart, ehemalige Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, die in Rosenheim wohnt. Aber von Dir will ich auch etwas wissen. Was sollte uns an Fasching Dein Karottenkostüm mit den gelben Rüben eigentlich sagen? Und hattest Du als Jugendlicher einen Traumberuf?

Wachler: Mit dem Kostüm wollte ich ein Zeichen für gesunde Ernährung setzen. Ich bin nicht Vegetarier, aber ich esse gerne Gemüse. Als Kind wollte ich immer Journalist werden. Die rasende Reporterin Karla Kolumna aus Benjamin Blümchen war mein Vorbild.

Zur Person: Bernhard Pohl (Freie Wähler)

Direktkandidat Bernhard Pohl (58) gehört dem Landtag seit 2008 an. Der Rechtsanwalt ist dort unter anderem stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, Mitglied im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses „Stammstrecke“. Als zentrale politische Anliegen nennt der Stadtrat: Stärkung der Heimatregionen, nicht der Metropolen. Einsatz für die heimische Wirtschaft und Landwirtschaft. Erhalt und Ausbau unserer Bundeswehrstandorte. Ehrenamtlich engagiert er sich etwa als Vizepräsident des Bayerischen Soldatenbunds und in der Sudetendeutschen Stiftung.

Zur Person: Peter Wachler (CSU)

Direktkandidat Peter Wachler ist Erster Bürgermeister in Markt Wald (Unterallgäu). Der 44-Jährige ist ledig, lebt mit seinem Partner zusammen. Er tritt erstmals bei der Landtagswahl an. Als seine zentralen politischen Themen bezeichnet er den Einsatz für eine moderne Infrastruktur. „Ich stehe für eine gute Vernetzung auf Schiene und Straße“, sagt er. Weitere wichtige Bereiche für ihn: Energie für regionale Wertschöpfung mit einem intensiven Ausbau erneuerbarer Energien sowie Gesundheit und Pflege. Eine flächendeckende medizinische Grundversorgung ist aus seiner Sicht eine der größten Herausforderungen.