Kann die SVK auch ohne Torjäger jubeln?

Die SpVgg Kaufbeuren ist in der Bezirksliga in Babenhausen gefordert. Spitzenspiel für den SVO: Germaringen tritt im Derby gegen Tabellenführer FC Thalhofen an.

18.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Nachdem die SpVgg Kaufbeuren vergangene ihre Spiele absagen musste, da es einen schweren Schicksalsschlag gegeben hat, reist die SVK am Samstag zum Aufsteiger TSV Babenhausen, Anstoß ist um 15 Uhr.

Babenhausen als Aufsteiger gut gestartet

Der Gastgeber ist vor zwei Jahren in die Kreisliga abgestiegen, schaffte jedoch wieder den sofortigen Aufstieg und ist gut in die Saison gestartet. Nach der Auftaktniederlage gegen Thalhofen ist der TSV nun seit drei Spiel ungeschlagen. War in der Kreisliga Fatih Ademi mit über 30 Tore Erfolgsgarant, so sind nun mehrere Spieler für Babenhausen erfolgreich.

SVK stellt sich auf hitzige Partie ein

Bei den Kaufbeurern lichtet sich langsam die Personalsituation. Rakovica, Dasdemir, Günes und Bahtiyar sind wieder aus dem Urlaub zurück, dafür fehlen aber nun Lane Salihaj und Can Uygur. Weiter auf der Verletztenliste stehen Weideneder, Mulas und Sachs – sowie immer noch Torjäger Robin Conrad. Trainer Mahmut Kabak muss sich auf ein hitziges Spiel einstellen, nicht nur wetterbedingt. Die Babenhausener haben ein treues und aktives Publikum, das sein Team treu unterstützt. Will die SVK sich nach oben orientieren, ist die Zielsetzung ein Sieg. Die SpVgg Kaufbeuren bedankt sich auch beim FC Heimertingen, dem SV Pforzen und den Spielergruppenleitern, dass sie sofortiges Verständnis für die Spielabsagen gezeigt hatten.

Beide Teams mit acht Punkten vorne

Am Samstag kommt es ab 15.30 Uhr zum Spitzenspiel in der Bezirksliga Süd zwischen dem FC Thalhofen und dem SVO Germaringen. Nach vier Spieltagen haben beide Vereine acht Punkte auf ihren Konten – und auch die Tordifferenz von Plus sechs ist ausgeglichen, wenn der Tabellenzweite den Dritten empfängt. Doch trotz der ausgeglichenen Papierform sieht man sich im Germaringer Lager als Außenseiter, denn die Heimelf hat vor der Saison personell noch einmal stark aufgerüstet.

SVO will nächste Willensleistung bringen

Dagegen hat man beim SVO nach wie vor mit fünf langzeitverletzten Spielern zu kämpfen, und auch die Urlaubszeit ist noch nicht vorüber. Doch Trainer Johannes Martin war zuletzt stolz auf sein Team, wie es mit einer vermeintlich geschwächten Mannschaft, aber dafür mit viel Herzblut zweimal einen Rückstand gegen Babenhausen wettgemacht hatte. Auch der sportliche Leiter Oliver Baumann sprach nach der letzten Partie von einer tollen Willensleistung. Diese wird auch wieder am Samstag in Thalhofen notwendig sein, will der SVO nicht mit leeren Händen zurückkehren.