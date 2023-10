Kantersieg zum Saisonstart - DJK überrennt Friedberg

DJK Kaufbeuren feiert souveränen 74:38-Heimerfolg gegen Friedberg und überzeugt vor allem in der Defensive. Auch die zweite Reihe kommt zum Einsatz.

10.10.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Mit einem überzeugenden Heimsieg ist die DJK Kaufbeuren in die neue Saison der Bezirksoberliga im Baskteball gestartet. Die Gastgeber ließen dem langjährigen Liga-Rivalen Sportfreunde Friedberg mit 74:38 (40:16) nicht den Hauch einer Chance und zeigten dabei vor allem in der Defensive eine starke Vorstellung. „Das war ein gelungener Auftakt. Wir haben unser klares Ziel, den ersten Heimsieg einzufahren, erfüllt – auch wenn der Gegner mit Verlaub zu den schwächeren in dieser Liga zählen dürfte“, bilanzierte DJK-Trainer Isidoro Peronace den ersten Auftritt seiner Schützlinge. „Wir haben als Team überzeugt und das stimmt uns zuversichtlich, auch wenn noch nicht alles komplett rund lief.“

Trotz Offensivschwäche deutliche Führung

Gegen das Startviertel hatte er jedenfalls keine Einwände: Das ging äußerst deutlich mit 23:3 an die Gastgeber und legte bereits den Grundstein für eine einseitige Begegnung. Gegen die mitunter völlig überforderten Friedberger stand die DJK in der Verteidigung sehr stabil. Einzig mit der Offensive war Peronace nicht ganz einverstanden: „Auch wenn es das Ergebnis nicht ganz aussagt, haben wir da noch einige Luft nach oben. Da waren zu viele unnötige Fehlpässe und Ballverluste dabei. Das dürfen wir uns so gegen stärkere Gegner nicht erlauben.“ Das wurde im zweiten Spielabschnitt auch bereits deutlich, als seine Mannschaft die Gäste ein wenig besser ins Spiel kommen ließ und das Tempo aus dem Auftaktviertel etwas drosselte. Dennoch war die klare 40:16-Führung zu Halbzeit mehr als nur beruhigend.

Viel Wurftraining steht nun an

An der drückenden Kaufbeurer Überlegenheit änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht viel. Die DJK ließ kaum locker und baute den Vorsprung weiter aus – wenn auch nicht in so großen Sprüngen wie in der ersten Hälfte. So konnte Peronace jedenfalls ordentlich durchwechseln und seinem gesamten Kader Einsatzminuten ermöglichen. „Das tut nicht immer dem Spiel gut, aber es tut den Spielern gut“, sagte der DJK-Coach. Leichte Schwächen machte er wie in der Vorbereitung im Umschaltspiel und der Rückwärtsbewegung noch aus. „Außerdem werden wir in den kommenden Wochen viel Wurftraining absolvieren, denn das können wir sicher auch besser.“ Mit dem Zusammenspiel zeigte er sich wiederum sehr zufrieden. Wenig Einzelaktionen, viele Pässe und der Blick für den Nebenmann – so stelle er sich die Offensive grundlegend vor.

Max Beinhofer zielt am besten

Davon profitierte vor allem DJK-Center Max Beinhofer, der mit 19 Zählern bester Werfer der Partie war. Auch das Schlussviertel ging wie die drei zuvor an die Kaufbeurer, die schließlich mit 74:38 einen Kantersieg einfuhren, den Peronace auch in dieser Höhe als „völlig verdient“ bezeichnete und der seiner Mannschaft vorerst die Tabellenführung beschert.

Für die DJK Kaufbeuren spielten (Punkte): Beinhofer (19), Titz (12), Susock (9), Koehler, Özer, Taltakaev (je 8), Dressler (6), Denninger, Pané (je 2), Kaczmarek, Lukac.

Gegen Gersthofen eine Rechnung offen

Ein ganz anderes Kaliber wartet auf die DJK allerdings am kommenden Sonntag, 15. Oktober, wenn es zum ersten Auswärtsspiel zum TSV Gersthofen geht. Die Augsburger Vorstädter haben zum Saisonauftakt den hochgehandelten TV Memmingen klar in die Schranken gewiesen. „Sie haben eine ziemlich robuste Spielweise, da müssen wir uns warm anziehen, das sehr physische Spiel annehmen und clever agieren“, erklärt Peronace.

Die beiden Ligaspiele haben die Kaufbeurer in der vergangenen Saison für sich entscheiden, unterlagen den Gersthofenern dann allerdings überraschend im Pokal-Halbfinale. Es ist also noch eine Rechnung offen für die DJK in diesem ersten richtigen Gradmesser der noch jungen Spielzeit.

Auch die Zweite startet mit Sieg

Die Zweite Mannschaft der DJK hat ebenfalls einen gelungen Saisonstart hingelegt und in der Bezirksklasse Süd einen 63:51-Auswärtssieg beim TSV Lindau gefeiert. Bester Werfer der DJK war Stefan Matzig mit 21 Punkten.