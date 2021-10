Nach dem Umbau werden in „Karnbachs Restaurant“ die ersten Gäste bewirtet. Damit ist die Sanierung im ältesten Hotel von Kaufbeuren aber nicht abgeschlossen.

22.10.2021 | Stand: 12:58 Uhr

80 Gäste, darunter Mitarbeiter, Familienmitglieder und Geschäftspartner, machten die Generalprobe in „Karnbachs Restaurant“ zu einem Erfolg. „Ein paar Dinge haben wir danach noch verändert“, sagt Christian Karner, der mit Küchenmeister Daniel Bachmann die Geschäftsführung des Hotels Goldener Hirsch in der Kaiser-Max-Straße innehat. Die Abläufe in Küche und Service, die Organisation – nach dem „Stresstest“ laufe mittlerweile alles rund. Seit Montag ist das Restaurant geöffnet.