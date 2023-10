Seit zehn Jahren betreuen Ehrenamtliche Kaufbeurer Senioren

Die Kaufbeurer Initiative „daheim! Betreutes Wohnen zuhause“ feiert Jubiläum. Wie sie arbeitet.

04.10.2023 | Stand: 17:30 Uhr

„Herzlich willkommen!“ So wird Monika Harzheim jedes Mal begrüßt, wenn sie zu Hildegard Endler zur Türe reinkommt. Endler (96) lebt seit 1984 allein in ihrer Wohnung – seit gut vier Jahren wird sie von Harzheim unterstützt. Am Anfang waren es vor allem Gespräche. „Bei Frau Harzheim kann ich immer wieder mein Herz ausschütten“, erzählt Endler, die aus Gablonz stammt.

Nach und nach kamen dann einkaufen und kleine hauswirtschaftliche Unterstützungen dazu. „Wir haben auch schon gemeinsam böhmische Knödel gekocht“, sagt Harzheim. Auch bei einer Grillparty bei ihr zuhause war Hildegard Endler schon dabei. Monika Harzheim ist im Auftrag der Initiative „daheim! – Betreutes Wohnen“ als ehrenamtliche Helferin tätig.

Initiative "daheim! - Betreutes Wohnen" als wertvolle Unterstützung für Kaufbeurer Senioren

Die Initiative feiert zehnjähriges Bestehen. Ihr Träger ist die städtisch verwaltete Hospitalstiftung zum Heiligen Geist. Für viele Senioren sei die Initiative eine wertvolle Unterstützung im Alltag, gerade wenn Familienangehörige nicht in der Nähe wohnen, heißt es von der Stiftung.

Zwei Mal in der Woche besucht Harzheim Endler und zusätzlich wird sie noch von einem ambulanten Pflegedienst betreut. „Uns ist es wichtig, vernetzt zu arbeiten, um die bestmögliche Versorgung der Senioren zu Hause organisieren zu können“, sagt Simone Schneble. Sie ist hauptamtliche Koordinatorin der Initiative. Solange wie möglich in der eigenen Wohnung leben – das sei der Wunsch der meisten Senioren. „Der Großteil der Pflegebedürftigen wird zuhause versorgt“, sagt Schneble. Ihre Initiative hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Senioren in ihrem gewohnten Umfeld zu unterstützen, sodass sie auch im Alter möglichst ein selbstständiges Leben führen können.

Ehrenamtliche unterstützen Senioren bei alltäglichen Aufgaben

Ehrenamtliche Helferinnen wie Monika Harzheim spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie unterstützen die Senioren bei alltäglichen Aufgaben wie Einkäufen, Arztbesuchen, Spaziergängen, kleinen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten oder sind einfach nur da für die Senioren und sprechen mit ihnen.

Die Besuchsdienste durch die Ehrenamtlichen werden von Schneble organisiert, die ausgebildete Pflegefachkraft ist. Angefangen bei einem ersten Gespräch in der häuslichen Umgebung analysiert sie den Bedarf und passt das Leistungsangebot individuell an. Immer wichtiger werde auch die Versorgung von Senioren, die von einer Demenzerkrankung betroffen sind, sagt Schneble.

Etwa 80 Ehrenamtliche betreuen 80 Senioren

Auch regelmäßige Ausflüge werden organisiert – von Führungen durchs Stadtmuseum bis zur gemeinsamen Fahrt in die Berge. Ein „Highlight“ ist laut Simone Schneble die jährliche Schifffahrt auf dem Forggensee. Besonders wichtig sei danach der Austausch bei Kaffee und Kuchen. Mittlerweile werden gut 80 Senioren zuhause durch die Initiative versorgt und circa ebenso viele Ehrenamtliche sind bei ihr tätig.

Monika Harzheim betont: „Für Frau Endler bin ich zu einer vertrauten Bezugsperson geworden. Wir haben uns über die Jahre so gut kennengelernt. Wir teilen viele schöne Momente miteinander und lachen sehr viel zusammen.“ Hildegard Endler sagt, sie habe nach und nach ihre Angehörigen verloren und sei sehr dankbar, dass Frau Harzheim sie unterstütze und Sachen übernehme, die sie allein nicht mehr kann. „Jetzt ist die Mona da, ich sage oft zu ihr: Du bist mein Sechser im Lotto, dein Mann ist die Zusatzzahl!“

Wer sich gern ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich bei Koordinatorin Simone Schneble unter Telefon: 08341/437204 melden.

