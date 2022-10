Betrunkener 24-Jähriger beleidigt Polizisten

Weil er sich weigerte eine Bar zu verlassen und zusätzlich mehrfach Polizeibeamte beleidigte, ist ein 24-Jähriger in Kaufbeuren in Gewahrsam genommen worden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei in Kaufbeuren einen 24-Jährigen in Gewahrsam genommen, da dieser unter anderem mehrere Beamte beleidigt hatte. Laut Angaben der Polizei geriet der junge Mann zunächst mit dem Mitarbeiter einer Bar in der Sudetenstraße in Streit, da er sich weigerte das Lokal zu verlassen.

Kaufbeuren: 24-Jähriger beleidigt Polizei-Beamte

Auch als die hinzugerufene Polizei ihn aufforderte, weigerte sich der 24-Jährige weiterhin zu gehen und beleidigte außerdem mehrfach die Beamten. Er stand laut Polizeiangaben unter Alkohol. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam, sodass er die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen musste. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung gegen Polizeibeamte.

