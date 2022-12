Zum Weinen schön: Weihnachtskonzert der Stadtkapelle berührt Kaufbeuren

Beim Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Kaufbeuren in der Dreifaltigkeitskirche stimmt nicht nur hochkarätige Blasmusik die gut 600 Zuhörer auf das Fest ein.

21.12.2022 | Stand: 05:28 Uhr

Über den Wunschzettel sinnierte Pfarrerin Barbara Röhm bei ihrer Begrüßung zum Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Kaufbeuren. Als Kind habe man sich bescheiden gezeigt, wollte doch dem Christkind gefallen und nicht gierig erscheinen. Doch inzwischen sei klar, dass große Wünsche wie Friede auf Erden oder ein Ende der Pandemie vor allem Kraft, Fantasie, Mut und einen langen Atem brauchten.

Auch komme mit der Zeit die Erkenntnis, dass nicht nur Gott für die Erfüllung der Wünsche verantwortlich ist, sondern jeder von uns selbst. Von solcherlei nachdenklichen und besinnlichen Gedanken, vor allem aber von hochkarätiger Blasmusik war die vorweihnachtliche Stunde geprägt, zu der weit über 600 Menschen in die Dreifaltigkeitskirche strömten.

Zum Auftakt des Weihnachtskonzerts erschallt eine Fanfare durch die Dreifaltigkeitskirche

Höchst eindrucksvoll war schon der Auftakt mit der Fanfare „The Benefaction from Sky and Mother Earth“, die die Kapelle unter der souveränen Leitung von Robert Gleichsner spielte. „Ich wurde nicht gefragt,“ begann dann das Gedicht des evangelisch-reformierten Pfarrers und Schriftstellers Kurt Marti über die Frage der ungefragten Geburt, eindrucksvoll vorgetragen von Dr. Rochus Höhne. Auch das nächste musikalische Werk, „Patria“ von Thiemo Kraas, zog die Zuhörerinnen und Zuhörer in seinen Bann, bevor der Text „Ungefragt ins Leben“ zusammen mit der Komposition „Amen“ von Pavel Stanek eine stimmige Kombination bildete.

Anschließend ging es zunächst literarisch und dann musikalisch um „Tochter Zion“. Das bekannte Weihnachtslied erklang in der effektvollen Bearbeitung, die Felix-Alexandre Guilmant aus dem „Siegeschor“ aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Judas Maccabaeus“ entwickelt hat. Für Blasorchester wurde diese von Albert Loritz arrangiert.

Träumerisch wird es bei dem Kaufbeurer Konzert mit "My Dream"

Dem sehr stimmungsvollen Musikstück „Mountain Wind“ von Martin Scharnagl folgte die Geschichte „Weihnachten“ von Hermann Hesse. Bei „Out of Africa“ von John Barry, arrangiert von Johan de Meij, überzeugten die Musikerinnen und Musiker abermals in äußerst einfühlsamer Weise. Auch „My Dream“ von Peter Leitner mit Solist Leonhard Sandler am Flügelhorn wurde träumerisch bis mitreißend fulminant dargeboten.

Im weiteren Verlauf des kurzweiligen Programms verdeutlichte Maria F. Schweiger mit der Geschichte „Wie die Tiere zur Krippe ausgewählt wurden“ nach Karl Heinrich Waggerl, dass es eben nicht darauf ankomme, stark, schön, reich und eingebildet zu sein, sondern dass die inneren Werte zählten.

Stadtkapelle erfreut das Publikum mit dem Medley "Fröhliche Weihnachten"

Nach der Fantasie über „Süßer die Glocken“ von Martin Scharnagl und „White Chrismas“ von Irving Berlin in einer Bearbeitung von Freek Mestrini trug Höhne den Axel-Hacke-Text „Alle Jahre schon wieder“ vor: Weihnachten sei das einzige Fest, bei dem sich alle einig sind, dass Harmonie an erster Stelle steht und sich jeder gut benehmen möchte. Den vorläufigen Abschluss des Konzertprogramms bildete das Medley „Fröhliche Weihnachten“. Darin sind geschickt die bekanntesten Weihnachtslieder wie „Leise rieselt der Schnee“, „Kommet ihr Hirten“, „Little Drummer Boy“, „Kling Glöckchen“ oder „Jingle bells“ kombiniert.

Viel Schlussapplaus gab es für diese Stunde hervorragender Musik und kurzweiliger Geschichten und Gedichte, bevor die klassische Zugabe beim Weihnachtskonzert der Stadtkapelle folgte: Das Licht verlöschte bis auf die Christbaumbeleuchtung im Altarraum, und die Kapelle stimmte „Stille Nacht“ an. Bei der dritten Strophe war das Publikum aufgefordert, mitzusingen, was es innig tat. „Wenn Hunderte von Menschen in einer dunklen Kirche anfangen, ,Stille Nacht’ zu singen, dann ist Weihnachten angekommen“, sagte eine Zuhörerin mit Tränen in den Augen.

Lesen Sie auch: Advent mit Altstadt-Atmosphäre: So schön ist der Weihnachtsmarkt Kaufbeuren