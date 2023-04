87-Jährige beim Einkaufen in Kaufbeuren bestohlen

In Kaufbeuren werden einer Seniorin beim Einkaufen zwei Geldbeutel aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die Polizei sucht nach dem Täter.

16.04.2023 | Stand: 12:32 Uhr

Einer Senioren sind in einem Supermarkt in Kaufbeuren zwei Geldbeutel gestohlen worden. Laut Polizei war die 87-jährige Frau in Markt in der Augsburger Straße beim Einkaufen und hatte zwei Geldbeutel in einer Handtasche in ihrem EInkaufswagen liegen.

Ein unbekannter Täter stahl beide Börsen, in denen über zweihundert Euro steckten, und flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter unter der 08341/933-0.

Taschendiebstahl im Allgäu: Polizei gibt Tipps

Immer wieder wurden in der Vergangenheit Geldbeutel aus Einkaufswägen und aus Taschen gestohlen. Welche Tipps die Polizei gibt, um sich vor solchen Diebstählen zu schützen, lesen Sie hier.

