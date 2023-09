Achtung, das ist ein Filmdreh! Schauspieler überfallen Tankstelle in Kaufbeuren

Für den Kurzfilm "Super bleifrei" wird eine Tankstelle in Kaufbeuren zum Filmset. Co-Produzent Wolfgang Hawel vergleicht die Dreharbeiten mit einer Bergtour.

28.08.2023 | Stand: 20:10 Uhr

Ein Autofahrer blickt verwundert aus dem Fenster, als er an diesem späten Samstagabend an der Tankstelle in der Kemptener Straße vorbeifährt. Da eilen Menschen in seltsamen Masken umher, zücken sogar Waffen. Neben der Zapfsäule ist ein alter Mercedes in Scheinwerferlicht getaucht, Türen knallen – ein Überfall für die Leinwand. Erneut wird in Kaufbeuren gedreht, diesmal für den Kurzfilm „Super bleifrei“. Mittendrin: der Oberbeurer Wolfgang Hawel. Er hat die Filmcrew in die Wertachstadt geholt und fungiert unter anderem als Filmtonmeister und Co-Produzent.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.