Stadt will Bauhof durch asphaltierten Weg entlasten - Anwohner beschweren sich

Die Stadt Kaufbeuren lies einen Fußgängerweg asphaltieren, ohne die Anwohner vorher zu informieren. Diese haben nun einiges an der Neuerung zu bemängeln.

01.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Stadt Kaufbeuren hat kürzlich einen Kiesweg beim Sportplatz am Jakob-Brucker-Gymnasium asphaltieren lassen. Darüber haben sich einige Anwohner beschwert, wie Holger Jankovsky (Die Grüne) beim Verwaltungsausschuss am Dienstag berichtete. Der Weg verläuft zwischen dem Sportplatz und den Wohnhäusern an der Von-Colln-Straße. „Dort wurde ohne Wissen der Anwohner asphaltiert“, sagte Jankovsky.

Zum einen sei die Maßnahme nach Ansicht einiger Anwohner unnötige Flächenversiegelung, erklärt Jankovsky auf Nachfrage unserer Redaktion. Außerdem fließe das Wasser nun anders in die Gärten als zuvor. Der Weg heize sich zudem mehr auf, was gerade Gassigehern negativ aufstoße. Des Weiteren seien Fahrradfahrer auf der Strecke jetzt schneller unterwegs.

Bauhof sollte im Winter entlastet werden

Der Bauhof habe dafür plädiert, den Weg zu asphaltieren, erklärte der städtische Baureferent Helge Carl im Verwaltungsausschuss. Gerade der Winterdienst sei immer sehr mühsam gewesen. Dieses Argument stieß bei Jankovsky auf Unverständnis, man hätte den Weg auch im Winter sperren können – so sei es ja auch bei anderen Fuß- und Radwegen im vergangenen Winter der Fall gewesen, um den Bauhof zu entlasten. An der betroffenen Stelle wäre laut Jankovsky bei einer Sperrung nicht einmal ein Umweg nötig gewesen. Man hätte einfach die Von-Colln-Straße nutzen können, die parallel zu dem nun asphaltierten Weg verläuft.