Lieferengpässe bei Medikamenten: „Als ob Sie zum Metzger gehen und es dort keinen Leberkäse gibt“

Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung schließen alle Apotheken in Kaufbeuren am 14. Juni. Was sie fordern und was Kunden wissen sollten.

12.06.2023 | Stand: 07:13 Uhr

„Wir haben den gesetzlichen Auftrag, die Bevölkerung mit Medikamenten zu versorgen. Diesen wollen wir auch erfüllen – aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen“, fordert Stefan Wiesmüller, Filialleiter der Apotheke im Buron-Center in Kaufbeuren. Das sei aber seit Jahren nicht mehr der Fall.

Arzneimittelversorgung wird über die Notdienste aufrechterhalten

Am kommenden Mittwoch bleibt seine Apotheke, wie viele in ganz Deutschland, geschlossen. Die Arzneimittelversorgung werde an diesem Tag über die Notdienste aufrechterhalten. „Mit dem bundesweiten Protesttag wollen wir die Politik, aber auch die Bevölkerung auf unsere schwierige Lage aufmerksam machen“, sagt Wiesmüller. „Seit zehn Jahren haben Apothekenleiter keine Honorarerhöhung mehr bekommen und das bei stark gestiegenen Betriebskosten, etwa für Energie, Personal, die Versorgung über die Lieferketten.“

Personalmangel und überbordende Bürokratie

Zudem machten ihm und seinen Kollegen Personalmangel und überbordende Bürokratie das Leben schwer. All das zwinge immer mehr Apothekerinnen und Apotheker, aufzugeben. Es bleiben also immer weniger Apotheken übrig, die immer mehr Patienten versorgen müssen. Wiesmüller sieht die wohnortnahe Versorgung in Gefahr. Die Zahl der Apotheken in Deutschland sei mittlerweile auf den niedrigsten Wert seit 1983 gesunken.

Apotheken: Zahl in Deutschland ist unterdurchschnittlich

„Allein in 2022 mussten 400 für immer schließen. Somit kommen in Deutschland auf 100.000 Einwohner nur noch 22 Apotheken, im europaweiten Schnitt sind es 30“, sagt Wiesmüller. „Das bedeutet auch, dass Kundinnen und Kunden immer weitere Wege auf sich nehmen müssen.“ Medikamentenlieferdienste werden zwar oft angeboten, seien aber ein Minusgeschäft.

Auch für ihre Einsatzbereitschaft in der Coronazeit haben Apothekenteams keinerlei Wertschätzung erfahren, heißt es in einer Pressemitteilung, die die Marktoberdorfer Apothekerin Dr. Sabine Verwied-Jorky gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Ostallgäu und Kaufbeuren anlässlich des Protesttages verfasst hat. „Wir sind definitiv keine Pandemiegewinner. Diese Behauptung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist ein Schlag ins Gesicht“, findet auch Wiesmüller.

Abgeschafft werden müsse dringend eine Vorgehensweise der Krankenkassen, die sogenannte Null-Retaxation. Dabei könne es passieren, dass die Kassen die Bezahlung eines Medikaments verweigern, wenn das Rezept auch nur einen kleinen Formfehler enthält – und zwar zu Lasten der Apotheken. „Da reicht es oft schon, wenn der Arzt vergessen hat, die Dosierung auf dem Rezept zu vermerken“, ärgert sich Wiesmüller.

Massive Probleme bei der Beschaffung knapper Arzneimittel

Auch Verwied-Jorky kritisiert den aufgeblasenen Bürokratieapparat und ist der Meinung, dass angesichts steigender Kosten und Inflationsentwicklung eine Honoraranpassung überfällig sei. „Dazu kommen die massiven Probleme bei der Beschaffung knapper Arzneimittel. Das betrifft längst nicht mehr nur Antibiotika, sondern das komplette Wirkstoff-Sortiment“, so die Apothekerin. Viel Zeit gehe verloren, weil sie selbst für gängige Medikamente mühsam verfügbare Alternativen recherchieren muss. Oft sitze sie noch lange nach Ladenschluss am PC, um nach lieferbaren Medikamenten zu suchen.

Kein Antibiotikum: Mutter mit krankem Kind muss weggeschickt werden

Für diesen Mehraufwand bekomme sie von den Krankenkassen 50 Cent pro Packung. „Das ist ein schlechter Witz. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich eine Mutter mit weinendem Kind wegschicken muss, weil keine Antibiotika- und Fiebersäfte lieferbar sind“, sagt Verwied-Jorky.

Dass Deutschland die „Apotheke der Welt“ ist, gelte schon lange nicht mehr.

90 Prozent der Mittel werden inzwischen in China hergestellt

Die Produktionskosten hierzulande seien enorm gestiegen, 90 Prozent der Mittel werden inzwischen in China hergestellt. Weil es sich finanziell nicht lohnt, gehen viele Firmen mit einem Wirkstoff gar nicht mehr auf den deutschen Markt. „In deutschen Apotheken ist es immer häufiger so, als ob Sie zum Metzger gehen und es gibt dort keinen Leberkäse“, zieht Wiesmüller einen Vergleich.

In Kaufbeuren bleiben am 14. Juni alle Apotheken geschlossen, auch in Germaringen, Mauerstetten und Biessenhofen.

Planbar benötigte Medikamente vorher besorgen

Notdienst hat die St. Barbara Apotheke in Neugablonz. Erich Degenhardt, Inhaber der Apotheke am Heinzelmannpark in Kaufbeuren, ist Sprecher des Bayerischen Apothekerverbandes für den Landkreis Ostallgäu und Kaufbeuren und empfiehlt, „planbar benötigte Medikamente sollte man sich vorher besorgen. Die Akut- und Altenheimversorgung wird aber gesichert“. Er habe seine Kunden im Vorfeld informiert, „die meisten zeigen Verständnis“. Weitere Infos zum Notdienst kostenfrei unter Telefon 0800/0022833 oder unter www.aponet.de

