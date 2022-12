Gefälschte Rezepte bringen Arzt vor Gericht

Ein Arzt soll Rezepte unter Namen ehemaliger Kollegen ausgestellt und in Ostallgäuer Apotheken eingelöst haben. Eine Angestellte bringt das Verfahren ins Rollen.

07.12.2022 | Stand: 12:51 Uhr

Ein 64-jähriger Arzt soll in mindestens 19 Fällen Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente gefälscht und in Ostallgäuer Apotheken eingelöst haben. Dafür habe der Offenburger, der seinen Zweitwohnsitz im Ostallgäu hat, teils im Namen ehemaliger Kollegen unterschrieben. Die Verhandlung am Amtsgericht Kaufbeuren wegen Urkundenfälschung wurde ausgesetzt, da noch weiter ermittelt werden muss.

