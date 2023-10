Eine 35-Jährige lässt in einem Einkaufszentrum in Kaufbeuren die Nägel machen. Mit dem Ergebnis ist sie nicht zufrieden, es kommt zur Auseinandersetzung.

10.10.2023 | Stand: 12:33 Uhr

Am Montagabend hat eine 35-Jährige mit einem Nageldesigner gestritten, wobei die Auseinandersetzung eskalierte. Laut Polizei wollte die Frau ihre Nägel in einem Einkaufszentrum in Kaufbeuren machen lassen. Mit dem Ergebnis war sie allerdings nicht zufrieden.

Der Mitarbeiter hält die Frau fest - sie kratzt zu

Als die Frau den Laden verlassen wollte, hielt sie der 33-jährige Mitarbeiter fest. Daraufhin kratzte die Frau den Mann am Arm und wurde im Gegenzug von ihm beleidigt. Die Polizei zeigte beide an.

Weitere Nachrichten aus Kaufbeuren finden Sie hier.