10.11.2022 | Stand: 13:27 Uhr

In Kaufbeuren hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch gegen 17 Uhr an der Augsburger Straße einen Rollerfahrer angefahren. Der 24-jährige Rollerfahrer stürzte und verletzte sich dabei, teilt die Polizei mit. Der Anfangsverdacht der Polizei, dass sich der Rollerfahrer bei dem Unfall in Kaufbeuren schwer verletzt hatte, bestätigte sich allerdings nicht. Der oder die Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Dieser kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

