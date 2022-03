"Ich war sehr traurig darüber" - keine Rose mehr für Kaufbeurer Bachelor-Kandidatin

Chiara Fröhlich kommt bei "Der Bachelor" unter die letzten fünf Kandidatinnen. Dann war Schluss. Wie es ihr nach dem Ausscheiden aus der RTL-Sendung geht.

17.03.2022 | Stand: 14:26 Uhr

In der achten Folge der RTL-Sendung „Der Bachelor“ war Schluss: Chiara Fröhlich, die in Kaufbeuren aufgewachsen ist, bekam keine Rose mehr. Die 24-Jährige schied kurz vor dem Finale - nachdem sie Dominik Stuckmanns Mutter kennengelernt hat - aus und kämpft nicht weiter um das Herz des Bachelors.

Ausscheiden aus der RTL-Sendung "Der Bachelor" für Chiara Fröhlich unerwartet

Ihr Interesse an dem 30-Jährigen, mit dem sie ein Einzeldate hatte, sei groß gewesen. Sie wollte nach eigenen Angaben bis zum Schluss nicht aufgeben. Der Bachelor habe ihr - nicht lange vor dem Rauswurf - versichert, dass er sich trotz des Vorsprungs der anderen Frauen nicht gegen sie entschieden habe. "Damit hat er mir große Hoffnung gemacht", teilt Chiara Fröhlich auf Anfrage unserer Redaktion mit. Sie habe sich in Sicherheit gewägt und gedacht, dass sie bei einem zweiten Einzeldate die Chance bekommen würde, herauszufinden, was zwischen ihnen ist.

Das sei wohl ein Fehler gewesen, wie sie heute wisse. "Ich war sehr traurig darüber, dass ich gehen musste, das tat mir wirklich weh", sagt die 24-Jährige.

Kaufbeurer Kandidatin reist enttäuscht aus Mexiko zurück

Obwohl sie sehr enttäuscht die Rückreise vom Drehort Mexiko antrete, freue sie sich auf ihr Zuhause in Köln. "Auf mich warten Menschen, die mich so lieben wie ich bin und auch mein Hund Bronko hat mir so sehr gefehlt", betont sie. Die Deutsche Dogge hat sogar einen eigenen Instagram-Kanal. Sie sei sicher, dass ihr engster Kreis ihr helfen werde, den Schmerz schnell zu verdauen.

Nichtsdestotrotz sei die Zeit in Mexiko eines der aufregendsten Abenteuer ihres Lebens gewesen.

Dominik, Chiara F. und Anna (r.) bei einem Date in Mexiko. Bild: RTL

"Auch wenn ich leider als Single zurückkehre, behalte ich mir die positiven Momente in Erinnerung", meint die gebürtige Kaufbeurerin. Sie möchte der Liebe immer wieder eine Chance geben.

Chiara Fröhlich will sich auf ihre Karriere konzentrieren

Zurück in ihrer Wahlheimat Köln werde das Leben ganz normal weitergehen. "Ich konzentriere mich weiterhin auf meine Karriere, meine Liebsten und auf mich selbst", schreibt Fröhlich. Sie ist selbstständige Make-Up- und Hairstylistin und arbeitet gerade an einer eigenen Beauty-Marke. "Ich bin niemand dessen Glück von einer anderen Person abhängig ist. Somit bleibe ich glücklich, optimistisch und hoffe trotzdem, irgendwann meiner großen Liebe über den Weg zu laufen", sagt Chiara Fröhlich.

