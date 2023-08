24 neue Wohnungen: Baugebiet sorgt für Gesprächsstoff

Am Ortsrand von Kaufbeuren-Kleinkemnat entstehen 24 Mietwohnungen. Kritiker der Bebauung möchte Investor Peter Finsterwalder mit Ergebnissen überzeugen.

27.08.2023 | Stand: 18:05 Uhr

24 neue Mietwohnungen entstehen im Süden von Kleinkemnat. Die drei Gebäude am Schloßweg sollen bis Ende des Jahres, teilweise vielleicht auch etwas früher bezugsfertig sein. Investor Peter Finsterwalder (68), der Eigentümer der Wohngebäude bleiben möchte, kündigt an, nun in die Vermarktung zu gehen. „Ich glaube, das kleine Baugebiet passt sich sehr gut in die Umgebung ein“, sagt der gebürtige Oberbeurer.

