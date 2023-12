Schneebruch! Baum in Kaufbeuren stürzt auf Mehrfamilienhaus

In Kaufbeuren ist in der Nacht auf Samstag ein Baum, der die Schneelast nicht mehr tragen konnte, auf ein Mehrfamilienhaus gestürzt. Ein Mensch wurde verletzt.

Am Klosterwald in Kaufbeuren stürzte in der Nacht auf Samstag ein Baum, der die Schneelast nicht mehr tragen konnte auf ein Mehrfamilienhaus.

Das teilt die Polizei im Ostallgäu am Samstag mit. Hierbei ging die Glasscheibe eines Fensters zu Bruch. Ein Bewohner wurde leicht verletzt, benötigte aber keine ärztliche Behandlung.

Gefahr: Feuerwehr Kaufbeuren rückt an und klingelt Bewohner aus dem Schlaf

Weil noch weitere Bäume umzustürzen drohten, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kaufbeuren hinzugezogen. Vorsorglich wurden die Bewohner der gefährdeten Wohnungen aus dem Schlaf geklingelt.

Die Einsatzkräfte wiesen sie darauf hin, dass sie sich nicht in den zum Wald hingewandten Zimmern aufhalten sollten, ehe die Gefahr beseitigt werden kann, heißt es abschließend.