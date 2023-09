Umstrittene Baumfällarbeiten in den Wertach-Auen gehen weiter

Die Stadt Kaufbeuren kündigt weitere Baumfällarbeiten in den Wertachauen an, diesmal am Sonneneck. Das ist der weitere Zeitplan.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

03.09.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Die umstrittenen Baumfällarbeiten in den Kaufbeurer Wertach-Auen beschäftigen weiterhin die Stadt, den Grundeigentümer und die Bürger, die Wege an der Wertach benutzen. Wie berichtet, hatte der Eigentümer die großflächigen Arbeiten mitten in der Vogelbrutzeit aus Sicherheitsgründen veranlasst. Unter anderem der Bund Naturschutz protestierte massiv dagegen, kritisierte die Dimension der Rodung sowie der Rückewege. Die Stadt ließ die Arbeiten vorläufig stoppen. Danach folgten weitere Baumschnitte unter Aufsicht der städtischen Umweltabteilung. Nun stehen weitere Arbeiten an.

