Beim vierten Blasiuskonzert steht ein hochinteressanter Komponist im Mittelpunkt

Das Berliner Trio „Tiefsaits“ bietet in Kaufbeuren eine musikhistorische Zeitreise - mit einem klugen Programm, bei dem die Musikerinnen brillieren.

23.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

August ist der klassische Ferien- und Reisemonat. Grund genug für das Trio „Tiefsaits“ aus Berlin, zum ersten Mal im Allgäu zu konzertieren und eine musikhistorische Zeitreise in einer Person anzubieten. Giuseppe Clemente Dall’Abaco (1710-1805) erreichte – nicht selbstverständlich zur damaligen Zeit – das biblische Alter von 95 Jahren. Er erlebte somit in den ersten Lebensjahrzehnten die Klangwelt des Barock mit, um dann die Reise und damit auch Suche nach neuen, anderen Klangmöglichkeiten und Ausdrucksformen in Richtung Empfindsamkeit und Vorklassik, aber auch in Richtung Klassik mitzumachen und auch zu gestalten.

