Autofahrerin mit 1,8 Promille baut Unfall in Kaufbeuren

In Kaufbeuren hat eine Autofahrerin mit 1,8 Promille einen Unfall gebaut. Der Schaden beläuft sich auf 7000 Euro.

20.02.2022 | Stand: 13:01 Uhr

Am Samstagmittag hat eine betrunkene Autofahrerin gegen 12.30 Uhr einen Unfall in Kaufbeuren am Kreisverkehr im Bereich der Mindelheimer Straße zur Buronstraße gebaut. Wie die Polizei berichtet, kam die 57-Jährige mit ihrem Auto aus Richtung der Buronstraße und verließ den Kreisverkehr nach rechts in Richtung Leinau.

Mit 1,8 Promille: Autofahrerin baut Unfall in Kaufbeuren

Kurz nach Verlassen des Kreisverkehrs kam sie zuerst mit ihrem Auto von ihrem Fahrstreifen nach links ab und touchierte ein Verkehrszeichen. Kurz darauf lenkte sie stark nach rechts, überfuhr dabei einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Die 57-Jährige wurde nicht verletzt, aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Die Autofahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

