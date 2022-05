Betrunkene Frau wedelt wild mit Messer und hält Autos in Kaufbeuren an

In Kaufbeuren hat eine betrunkene Frau mit einem Buch und einem Messer in der Hand mehrere Autos auf der Sudetenstraße angehalten. Sie wurde festgenommen.

25.05.2022 | Stand: 13:33 Uhr

Eine betrunkene Frau ist in der Nacht auf Mittwoch über die Sudetenstraße in Kaufbeuren gelaufen und hat mehrere Autos angehalten. Laut Angaben der Polizei hielt sie dabei in der einen Hand ein Messer und in der anderen ein Buch. Mit beidem wedelte sie wild umher.

Betrunkene Frau hält Autos in Kaufbeuren an

Im Rahmen einer Fahndung fanden die Beamte die Frau danach in einem Hinterhof und konnten sie festnehmen. Laut Polizeiangaben befand sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein Krankenhaus eingewiesen.

