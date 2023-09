Klinikbeschäftigte aus Kaufbeuren senden SOS-Signal nach Berlin

Am bundesweiten Protesttag forderten auch Mitarbeitende des Bezirkskrankenhauses und der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren mehr finanzielle Unterstützung.

21.09.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Deutschlandweit haben sich am Mittwoch (20. September) tausende Beschäftigte der Krankenhäuser am Protesttag unter dem Motto "Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not" beteiligt. In Kaufbeuren versammelten sich mehr als 100 Mitarbeitende des Bezirkskrankenhauses (BKH) Kaufbeuren vor dem Haupteingang, um ein lebendiges SOS-Symbol zu bilden.

Mehr finanzielle Unterstützung für Krankenhäuser

Damit wollen sie auf die Unterfinanzierung der Gesundheitseinrichtungen und die Notwendigkeit eines umfassenden Inflationsausgleichs hinweisen. Mit dabei waren der Leitende Ärztliche Direktor des Standortes, PD Dr. Albert Putzhammer, und Pflegedirektor Andreas Gebler. Regionalleiter Claus Thoma war mit den Vorständen der Bezirkskliniken Schwaben nach Berlin zur zentralen Protestkundgebung am Brandenburger Tor gefahren.

Klinikleitungen bei zentraler Veranstaltung in Berlin

Auch an den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren haben Stations- und Pflegedienstleitungen ihrem Protest mit einer Fotoaktion Ausdruck verliehen. Klinikvorstand Andreas Kutschker, Josef Streitel (Klinikleitung Kaufbeuren) und Ralf Kratel (Klinikleitung und Pflegedienstleitung Buchloe) nahmen ebenfalls an der Kundgebung in Berlin teil.