Seit 20 Jahren blüht die Blaue Blume in Kaufbeuren

Als „farbigen Herzseelengarten“ bezeichnete die Augsburger Lyrikerin Beate Loraine Bauer die Blaue Blume in Kaufbeuren. Das Zentrum für seelische Gesundheit im Alter feierte vor Kurzem sein 20-jähriges Bestehen mit einem gelungenen Festakt im Stadtsaal. Geschäftsführer Wilhelm Egger und Bernd Ruppert, Zweiter Vorsitzender des Freundeskreises, führten durch das unterhaltsame Programm.

Helga Stadelbauer und Helmut Toischer überreichten ein von der Kunstgruppe geschaffenes Gemälde in Acryl an den Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer. Das Motiv stellt in symbolischer Weise die Einrichtung als blauen Füllkrug mit bunten, ausgeschütteten Mosaiksteinen dar. Sie stehen für die vielfältigen Betreuungsangebote.

Älteren Menschen zu helfen, sei eine gesellschaftliche Aufgabe

Sailer hob die besondere Bedeutung der Blauen Blume Schwaben hervor. Er sehe es als eine gesellschaftliche Aufgabe, ältere Menschen nicht allein zu lassen. Einsamkeit, Unabhängigkeit und Sehnsucht seien große Herausforderungen, denen sich nicht nur die Politik, sondern auch die Individuen stellen müssten. Die Angebote der Kaufbeurer Einrichtung seien so vielfältig wie die Menschen.

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse händigte der Blauen Blume ein symbolisches Reifezeugnis aus. Seit der Gründung habe es Krisen gegeben, die aber überstanden wurden. Auch in Zukunft müssten alle bei dem Projekt mithelfen. Bosse freute sich, dass vor allem der Regierungsbezirk wirkungsvoll eingegriffen habe.

Demenzerkrankungen in Bayern steigen - Angebote der Blauen Blume relevant

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) stimmte in das Lob mit ein und betonte die Notwendigkeit von staatlichen Hilfen, denn ohne Unterstützung und Förderung würde die Blaue Blume nicht blühen. Er nannte als „Geber“ den Regierungsbezirk, die Stadt Kaufbeuren, den Landkreis Ostallgäu und den Freundes- und Förderkreis der Blauen Blume Schwaben. Holetschek stellte die Demenz-Erkrankung in den Mittelpunkt seiner Rede.

In Bayern seien aktuell 240.000 Demenzfälle registriert, 2030 würden es mehr als 300.000 sein. Auch die Landtagsabgeordneten Franz Pschierer (CSU) und Bernhard Pohl (Freie Wähler) würdigten die Arbeit der Blauen Blume.

Kaufbeurer Ärzte als unermüdliche Gärtner der Blauen Blume

Als unermüdliche und hartnäckige Gärtner brachten die Ärzte Prof. Dr. Michael von Cranach und der ehemalige Oberarzt Klaus Nißle die Blaue Blume vor 20 Jahren zum Sprießen. Der Einrichtungsleiter Wolfgang Vater habe viel zu dem Gedeihen der Pflanze beigetragen, sagte von Cranach. Vater konnte krankheitsbedingt nicht am Festakt teilnehmen, seinen schriftlichen Bericht trug die Sozialpädagogin Gisela Roscher vor. Darin schrieb er: „Wir brauchen wieder Visionen. Auch unsere Blaue Blume ist und bleibt eine funktionierende Vision, die sich eine dauerhafte und stabile Finanzierung wünscht.“

