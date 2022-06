Feuer in Mehrfamilienhaus in Kaufbeuren: Bewohner löschen den Brand mit dem Gartenschlauch

Im Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Kaufbeuren hat es in der Nacht gebrannt. Die Bewohner löschten das Feuer mit dem Gartenschlauch.

16.06.2022 | Stand: 12:26 Uhr

In einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Straße Am Flugfeld in Kaufbeuren hat es in der Nacht auf Donnerstag um kurz vor 1 Uhr gebrannt. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, konnten die Bewohner des Hauses das Feuer mit dem Gartenschlauch löschen.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei Kaufbeuren und der Kriminaldauerdienst Memmingen führten die ersten Ermittlungen vor Ort. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der Brandursache hat die Kripo Kaufbeuren übernommen.

