Was die Briefwahl in Kaufbeuren befeuert

Rekordhoch bei der Briefwahl für die Landtagswahl in Kaufbeuren und im Ostallgäu - das sind die Gründe.

06.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Stadt Kaufbeuren und der Landkreis Ostallgäu steuern auf einen neuen Rekord zu. Noch nie bei einer Landtags- und Bezirkstagswahl haben die Wähler so viele Briefwahlunterlagen angefordert wie vor der Abstimmung am kommenden Sonntag. Die Briefwahl ermöglicht die Stimmabgabe per Post, ohne am Wahltag persönlich im Wahlbüro erscheinen zu müssen. Der Boom in der Region deckt sich mit dem bayernweiten Trend. (Lesen Sie auch: Landtagswahl Bayern 2023: Wer darf antreten - und wer nicht?)

Ende September hatten im Landkreis zwischen Füssen und Buchloe bereits 34.000 Wählerinnen und Wähler Briefwahlunterlagen erhalten. Bei der vergangenen Landtagswahl 2018 waren es lediglich 26.000. Der gleiche Trend in der kreisfreien Stadt Kaufbeuren: 7600 wahlberechtigte Kaufbeurer bestellten sich die Stimmzettel vor fünf Jahren nach Hause. Damit lag die Quote bei 24 Prozent. Heuer dürfte die Zahl mit aktuell 10.500 Anträgen auf gut 34 Prozent steigen. Allerdings sind noch längst nicht alle ausgefüllten Unterlagen wieder in den Rathäusern eingetroffen. Laut Bayerischem Landesamt für Statistik entscheiden sich erfahrungsgemäß rund 95 Prozent der Antragsteller tatsächlich für die Briefwahl. Fünf Prozent wählen mit dem Wahlschein in einem anderen Wahllokal des Stimmkreises oder verzichten auf eine Stimmabgabe. (Lesen Sie auch: Zerstörte Wahlplakate in Kaufbeuren: Was erwartet den Täter?)

Seit 1958 ist in Bayern die Briefwahl möglich. Es durfte zunächst nur per Brief abstimmen, wer sich „am Wahltag aus wichtigem Grund“ außerhalb seines Wahlkreises aufhielt. Dazu zählte ein Urlaub ebenso wie Arbeit, Krankheit oder ein Gefängnisaufenthalt. Heute ist das anders, denn zu kontrollieren war eine Verhinderung bis auf den Freiheitsentzug ohnehin nie wirklich. „Es muss ein Wahlschein beantragt werden“, sagt Stimmkreisleiter Ralf Kinkel vom Landratsamt, in dem die Fäden für den Stimmkreis 711 Marktoberdorf (der 40 von 45 Gemeinden des Ostallgäus umfasst) zusammenlaufen. „Weitere Voraussetzungen bestehen nicht mehr.“ Damit kann mittlerweile auch der Ausflug in die Berge und die reine Bequemlichkeit zu einer Briefwahl führen. "Viele Menschen wollen auch einfach ohne Zeitdruck den Stimmzettel durchlesen", sagt der stellvertretende Wahlleiter in Kaufbeuren, Bruno Dangel, der für den Stimmkreis 708 Kaufbeuren (mit Germaringen, Mauerstetten, Irsee, Pforzen, Rieden und Teilen des Unterallgäus) zuständig ist. Auch in der Pandemie schätzten viele Wahlberechtigte die kontaktlose Abstimmungsmöglichkeit. Möglicherweise wirkt auch das nach.

Landtagswahl 2023: Immer mehr Briefwahlbezirke

Der Gesetzgeber habe die Regeln für Briefwahl gelockert, auch um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, sagt Kinkel. Er räumt aber ein, dass letztlich kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Briefwahlzahl im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl und der endgültigen Wahlbeteiligung hergestellt werden kann.

Städte und Gemeinden reagieren jedenfalls seit Jahren auf diesen Trend, der sich auch bei Bundestags-, Europa- und Kommunalwahlen zeigt. Das heißt, immer mehr Helferinnen und Helfer sind in die Wahlvorbereitungen eingebunden, immer mehr zusätzliches Papier wird für den Versand bedruckt, immer größer wird der Aufwand, um am Sonntag die Umschläge zu trennen und aufzureißen, die Versicherungen an Eides statt zu kontrollieren und letztlich auszuzählen. Allein in Kaufbeuren sind mittlerweile 20 „Briefwahllokale“ eingerichtet. Vor 13 Jahren seien es sechs bis acht gewesen, erinnert sich Dangel. In den Ostallgäuer Gemeinden wird in 90 Briefwahlbezirken ausgezählt. 2018 waren es noch 66. Am Sonntagabend ist neben Sorgfalt dann aber auch Eile gefragt. "Wann die Ergebnisse kommen, hängt üblicherweise von der Briefwahl ab", sagt Dangel. Wahlberechtigte dürfen die ausgefüllten Bögen und Formulare bis zum Wahltag um 18 Uhr in den Rathäusern abgeben, wenn es auf dem Postweg zu knapp werden sollte. Ausgezählt werden die Briefwahlunterlagen wie die Stimmen der Urnenwähler erst von diesem Zeitpunkt an.