Schlechte Wettervorhersage: Brunchmarkt in Kaufbeuren wird verschoben

Eigentlich sollte der Brunchmarkt in Kaufbeuren am Samstag wieder starten. Doch wegen des schlechten Wetters wird die Veranstaltung kurzfristig verschoben.

14.04.2023 | Stand: 11:49 Uhr

Der Brunchmarkt am Kaufbeurer Kirchplatz sollte am Samstag, 15. April, eigentlich in die neue Saison starten. Am Freitag wurde der Markt nun kurzfristig verschoben.

"Leider liegen für die Zeit des Marktaufbaus und während des Veranstaltungszeitraumes sehr ungünstige, nass kalte Wettervorhersagen vor", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Daher findet der erste Brunchmarkt 2023 erst am Samstag, 13. Mai, statt. Bis Oktober soll das Frühstück mit Streetfood und Live-Musik jeden zweiten Samstag im Monat veranstaltet werden.

