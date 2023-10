Mobilität in Kaufbeuren neu denken - aber wie?

Das Integrierte Mobilitätskonzept in Kaufbeuren rollt an. Die Ziele: mehr Lebensqualität und weniger Autos. Nun sind die Bürger gefragt.

25.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nicht immer ist es leicht, in der Stadt von A nach B zu kommen. Möglichkeiten, mobil zu sein, gibt es für die Kaufbeurer aber viele: mit Auto, Rad, E-Scooter, Bus. Oder zu Fuß. Wie sich all das in Kaufbeuren optimal verknüpfen lässt und gleichzeitig noch dem Klimaschutz, der Barrierefreiheit und Lebensqualität Rechnung getragen werden kann, soll mithilfe eines Mobilitätskonzepts geklärt und gesteuert werden. Die Arbeit daran nimmt nun Fahrt auf. Eine besondere Bedeutung dabei hat die Bürgerbeteiligung. Wer sich angesprochen fühlt, konkrete Hinweise und Anregungen bei Vertretern des Verkehrsplanungsbüro und der Stadtverwaltung loswerden möchte, ist bereits am kommenden Samstag, 28. Oktober, dazu aufgerufen: Informationsstände gibt es am Vormittag ab 9.30 Uhr gleichzeitig auf dem Neugablonz Wochenmarkt und in der Fußgängerzone der Altstadt.

