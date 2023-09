Warum finden am Sonntag gleich zwei große Feste in Kaufbeuren statt?

Besucher haben am 10. September die Wahl: Geht es zum Bürgerfest, zur Eröffnung der Burgentage oder sogar zu beidem? Das ist der Grund für den Doppeltermin.

08.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Gleich zwei Feste an einem Tag: Ein buntes Programm soll am Sonntag, 10. September, zahlreiche Besucher und Besucherinnen nach Kaufbeuren locken. Das jährliche Bürgerfest in Neugablonz bietet mehrere Attraktionen wie Livemusik und viele Aktionen für Kinder, gleichzeitig ist beim Fünfknopfturmfest für Familien und Geschichtsinteressierte einiges geplant. Am Kaufbeurer Wahrzeichen werden auch die allgäuweiten Burgentage eröffnet.

Zwei große Veranstaltungen also, die sich das Rampenlicht teilen müssen. Stellt sich die Frage: Wäre es nicht vorteilhafter gewesen, die beiden Feste zu entzerren? Denn so müssen sich Besucherinnen und Besucher womöglich für eine der Veranstaltungen entscheiden.

Bürgerfest in Neugablonz: Termin hat historischen Hintergrund

Tatsächlich finde das Bürgerfest in Neugablonz seit 2016 immer am selben Termin statt – und zwar am zweiten Sonntag im September, schildert Lena Schweitzer vom Kaufbeurer Tourismus- und Stadtmarketing. Das sei der bayerische „Gedenktag für Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation“. Obwohl es auch einen bundesweiten Gedenktag im Juni gebe, hätten die Bürgerfest-Organisatoren seither am ersten Termin festgehalten. So soll die Gründung des Stadtteils gefeiert und seiner Vergangenheit gedacht werden, sagt Schweitzer.

Beim Termin für das Fünfknopfturmfest sei dagegen ausschlaggebend gewesen, wann die Kaufbeurer Stadtteilkapellen Zeit haben, erklärt Klaus Müller vom Förderverein Fünfknopfturm. Außerdem habe der Verein das Fest nicht zu weit nach hinten schieben wollen, um das gute Wetter des Spätsommers zu nutzen. Dass sich die Termine nun überschneiden, sei zwar unglücklich. Allerdings betont Müller: Es bleibe genug Zeit, um beide Feste zu besuchen.

Feste in Kaufbeuren könnten voneinander profitieren

Auch Lena Schweitzer vom Tourismus- und Stadtmarketing glaubt nicht, dass das Bürgerfest und das Fünfknopfturmfest in eine ungewollte Konkurrenz zueinander treten könnten. Im Gegenteil, aus ihrer Sicht profitieren die beiden Veranstaltungen sogar voneinander. Insbesondere da zur Eröffnung der Burgentage viele, auch prominente Gäste von außerhalb erwartet werden.