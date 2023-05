"Verantwortungslos" - Große Abholzaktion in Kaufbeuren sorgt für Empörung

Die Rodungsarbeiten auf zehn Hektar Fläche in den Kaufbeurer Wertach-Auen bringen Naturschützer auf die Palme. Die Polizei ist eingeschaltet.

27.05.2023 | Stand: 13:28 Uhr

Eine groß angelegte Abholzaktion in den Wertachauen bringt Verantwortliche und Naturschützer gegeneinander auf. Auf der nördlichen Seite der Wertach lässt die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Kaufbeuren den Wald auf einer Fläche von etwa zehn Hektar durchforsten - aus Sicherheitsgründen, wie sie angekündigt hat. Laut dem stellvertretenden FBG-Geschäftsführer Thomas Kirchhofer sind die Arbeiten dringend notwendig, da in der Wertachaue instabile Fichten und vom Eschentriebsterben befallene Bäume stünden. Der Bund Naturschutz (BN) kritisiert die Arbeiten außerhalb der gesetzlich festgelegten Rodungszeiten scharf. „Die meisten dieser Bäume befinden sich in einem gesunden Zustand“, so Walter Mollien, Beirat im Vorstand der BN-Ortsgruppe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.